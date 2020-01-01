Tokenomie pentru Node Pay (NC) Descoperă informații cheie despre Node Pay (NC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Node Pay (NC) Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network. Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network. Pagină de internet oficială: https://www.nodepay.ai/ Carte albă: https://docs.nodepay.ai/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/B89Hd5Juz7JP2dxCZXFJWk4tMTcbw7feDhuWGb3kq5qE Cumpără NC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Node Pay (NC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Node Pay (NC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 177.47M $ 177.47M $ 177.47M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.83M $ 16.83M $ 16.83M Maxim dintotdeauna: $ 0.375 $ 0.375 $ 0.375 Minim dintotdeauna: $ 0.016660560432331634 $ 0.016660560432331634 $ 0.016660560432331634 Preț curent: $ 0.01683 $ 0.01683 $ 0.01683 Află mai mult despre prețul tokenului Node Pay (NC)

Tokenomie pentru Node Pay (NC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Node Pay (NC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NC, explorează prețul în direct al tokenului NC!

Cum se cumpără NC Te interesează să adaugi Node Pay (NC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NC pe MEXC!

Istoric de preț pentru Node Pay (NC) Analiza istoricului de preț pentru NC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NC!

Predicție de preț pentru NC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NC? Pagina noastră de predicție de preț pentru NC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NC!

