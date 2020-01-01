Tokenomie pentru Mystery (MYSTERY) Descoperă informații cheie despre Mystery (MYSTERY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Mystery (MYSTERY) Matt Furie's first publication, The Night Riders, features four unique characters: a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like creature. This wordless, dreamlike narrative follows these characters through a fantastical landscape. Due to the lack of any text in the book, there has been much speculation about the names of the characters. After extensive research, it has been revealed that the true name of the frog character is "Mystery," and the names of the other three main characters have also come to light. This discovery adds more fascinating details to the fantastical world of The Night Riders. Pagină de internet oficială: https://furies-mystery.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x64c5cbA9A1BfBD2A5faf601D91Beff2dCac2c974

Tokenomie și analiză de preț pentru Mystery (MYSTERY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mystery (MYSTERY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 472.86K $ 472.86K $ 472.86K Ofertă totală: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Ofertă aflată în circulație: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 472.86K $ 472.86K $ 472.86K Maxim dintotdeauna: $ 0.00000007767 $ 0.00000007767 $ 0.00000007767 Minim dintotdeauna: $ 0.000000000835682667 $ 0.000000000835682667 $ 0.000000000835682667 Preț curent: $ 0.000000001124 $ 0.000000001124 $ 0.000000001124 Află mai mult despre prețul tokenului Mystery (MYSTERY)

Tokenomie pentru Mystery (MYSTERY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mystery (MYSTERY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MYSTERY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MYSTERY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MYSTERY, explorează prețul în direct al tokenului MYSTERY!

