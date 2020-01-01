Tokenomie pentru Mysterium (MYST) Descoperă informații cheie despre Mysterium (MYST), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Mysterium (MYST) Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux. Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux. Pagină de internet oficială: https://mysterium.network/ Carte albă: https://mysterium.network/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x4Cf89ca06ad997bC732Dc876ed2A7F26a9E7f361 Cumpără MYST acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Mysterium (MYST) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mysterium (MYST), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Ofertă totală: $ 32.43M $ 32.43M $ 32.43M Ofertă aflată în circulație: $ 20.03M $ 20.03M $ 20.03M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.07M $ 6.07M $ 6.07M Maxim dintotdeauna: $ 0.4769 $ 0.4769 $ 0.4769 Minim dintotdeauna: $ 0.0195606770677 $ 0.0195606770677 $ 0.0195606770677 Preț curent: $ 0.1871 $ 0.1871 $ 0.1871 Află mai mult despre prețul tokenului Mysterium (MYST)

Tokenomie pentru Mysterium (MYST): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mysterium (MYST) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MYST care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MYST care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MYST, explorează prețul în direct al tokenului MYST!

Istoric de preț pentru Mysterium (MYST) Analiza istoricului de preț pentru MYST ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MYST!

Predicție de preț pentru MYST Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MYST? Pagina noastră de predicție de preț pentru MYST combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MYST!

