Informații despre MVL (MVL) We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem. Pagină de internet oficială: http://mvlchain.io Carte albă: https://docs.mvlchain.io/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xa849eaae994fb86afa73382e9bd88c2b6b18dc71

Tokenomie și analiză de preț pentru MVL (MVL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MVL (MVL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 70.67M $ 70.67M $ 70.67M Ofertă totală: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Ofertă aflată în circulație: $ 27.20B $ 27.20B $ 27.20B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 77.94M $ 77.94M $ 77.94M Maxim dintotdeauna: $ 0.0142 $ 0.0142 $ 0.0142 Minim dintotdeauna: $ 0.000161802782004 $ 0.000161802782004 $ 0.000161802782004 Preț curent: $ 0.002598 $ 0.002598 $ 0.002598 Află mai mult despre prețul tokenului MVL (MVL)

Tokenomie pentru MVL (MVL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MVL (MVL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MVL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MVL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MVL, explorează prețul în direct al tokenului MVL!

