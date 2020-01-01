Tokenomie pentru Moby AI (MOBY) Descoperă informații cheie despre Moby AI (MOBY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Moby AI (MOBY) AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes. AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes. Pagină de internet oficială: https://mobyscreener.com/ Carte albă: https://odd-chopper-fec.notion.site/MOBY-Whitepaper-20a2df75803e80e5af6edd22d8efb1b5 Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/Cy1GS2FqefgaMbi45UunrUzin1rfEmTUYnomddzBpump Cumpără MOBY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Moby AI (MOBY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Moby AI (MOBY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.74M $ 10.74M $ 10.74M Ofertă totală: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ofertă aflată în circulație: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.74M $ 10.74M $ 10.74M Maxim dintotdeauna: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Minim dintotdeauna: $ 0.008659115491059896 $ 0.008659115491059896 $ 0.008659115491059896 Preț curent: $ 0.010743 $ 0.010743 $ 0.010743 Află mai mult despre prețul tokenului Moby AI (MOBY)

Tokenomie pentru Moby AI (MOBY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Moby AI (MOBY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOBY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOBY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOBY, explorează prețul în direct al tokenului MOBY!

Istoric de preț pentru Moby AI (MOBY) Analiza istoricului de preț pentru MOBY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MOBY!

Predicție de preț pentru MOBY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MOBY? Pagina noastră de predicție de preț pentru MOBY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MOBY!

