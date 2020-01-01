Tokenomie pentru MINX TOKEN (MINX) Descoperă informații cheie despre MINX TOKEN (MINX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MINX TOKEN (MINX) Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE. Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE. Pagină de internet oficială: https://www.minxtoken.io/ Carte albă: https://whitepaper.minxtoken.io/ Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x552f4D98F338fBbD3175ddf38cE1260F403Bbba2 Cumpără MINX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MINX TOKEN (MINX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MINX TOKEN (MINX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 117.12K $ 117.12K $ 117.12K Ofertă totală: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Ofertă aflată în circulație: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Maxim dintotdeauna: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.04944 $ 0.04944 $ 0.04944 Află mai mult despre prețul tokenului MINX TOKEN (MINX)

Tokenomie pentru MINX TOKEN (MINX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MINX TOKEN (MINX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MINX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MINX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MINX, explorează prețul în direct al tokenului MINX!

Istoric de preț pentru MINX TOKEN (MINX) Analiza istoricului de preț pentru MINX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MINX!

Predicție de preț pentru MINX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MINX? Pagina noastră de predicție de preț pentru MINX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MINX!

