Tokenomie pentru Mina Protocol (MINA) Descoperă informații cheie despre Mina Protocol (MINA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Mina Protocol (MINA) Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network. Pagină de internet oficială: https://minaprotocol.com/ Carte albă: https://minaprotocol.com/docs Explorator de blocuri: https://minaexplorer.com/ Cumpără MINA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Mina Protocol (MINA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mina Protocol (MINA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 202.52M $ 202.52M $ 202.52M Ofertă totală: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Ofertă aflată în circulație: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 202.52M $ 202.52M $ 202.52M Maxim dintotdeauna: $ 12.013 $ 12.013 $ 12.013 Minim dintotdeauna: $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 Preț curent: $ 0.1615 $ 0.1615 $ 0.1615 Află mai mult despre prețul tokenului Mina Protocol (MINA)

Tokenomie pentru Mina Protocol (MINA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mina Protocol (MINA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MINA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MINA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MINA, explorează prețul în direct al tokenului MINA!

Cum se cumpără MINA Te interesează să adaugi Mina Protocol (MINA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MINA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MINA pe MEXC!

Istoric de preț pentru Mina Protocol (MINA) Analiza istoricului de preț pentru MINA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MINA!

Predicție de preț pentru MINA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MINA? Pagina noastră de predicție de preț pentru MINA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MINA!

