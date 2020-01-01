Tokenomie pentru Mey Network (MEY) Descoperă informații cheie despre Mey Network (MEY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Mey Network (MEY) Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions. Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions. Pagină de internet oficială: https://mey.network/ Carte albă: https://docs.mey.network/mey-network Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0x8bFAc1b375bf2894D6F12fb2Eb48B1C1a7916789 Cumpără MEY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Mey Network (MEY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mey Network (MEY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 31.53M $ 31.53M $ 31.53M Ofertă totală: $ 2.30B $ 2.30B $ 2.30B Ofertă aflată în circulație: $ 284.31M $ 284.31M $ 284.31M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 255.09M $ 255.09M $ 255.09M Maxim dintotdeauna: $ 0.14999 $ 0.14999 $ 0.14999 Minim dintotdeauna: $ 0.02039484590784851 $ 0.02039484590784851 $ 0.02039484590784851 Preț curent: $ 0.11091 $ 0.11091 $ 0.11091 Află mai mult despre prețul tokenului Mey Network (MEY)

Tokenomie pentru Mey Network (MEY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mey Network (MEY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MEY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MEY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MEY, explorează prețul în direct al tokenului MEY!

Cum se cumpără MEY Te interesează să adaugi Mey Network (MEY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MEY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MEY pe MEXC!

Istoric de preț pentru Mey Network (MEY) Analiza istoricului de preț pentru MEY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MEY!

Predicție de preț pentru MEY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MEY? Pagina noastră de predicție de preț pentru MEY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MEY!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!