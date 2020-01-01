Tokenomie pentru Metis (METIS) Descoperă informații cheie despre Metis (METIS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Metis (METIS) Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI. Pagină de internet oficială: https://www.metis.io Carte albă: https://docs.metis.io/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x9E32b13ce7f2E80A01932B42553652E053D6ed8e Cumpără METIS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Metis (METIS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Metis (METIS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 86.01M $ 86.01M $ 86.01M Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 6.56M $ 6.56M $ 6.56M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 131.10M $ 131.10M $ 131.10M Maxim dintotdeauna: $ 323.04 $ 323.04 $ 323.04 Minim dintotdeauna: $ 3.29299133 $ 3.29299133 $ 3.29299133 Preț curent: $ 13.11 $ 13.11 $ 13.11 Află mai mult despre prețul tokenului Metis (METIS)

Tokenomie pentru Metis (METIS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Metis (METIS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri METIS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri METIS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru METIS, explorează prețul în direct al tokenului METIS!

Cum se cumpără METIS Te interesează să adaugi Metis (METIS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru METIS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra METIS pe MEXC!

Istoric de preț pentru Metis (METIS) Analiza istoricului de preț pentru METIS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru METIS!

Predicție de preț pentru METIS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta METIS? Pagina noastră de predicție de preț pentru METIS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul METIS!

