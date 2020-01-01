Tokenomie pentru Flamengo Fan Token (MENGO) Descoperă informații cheie despre Flamengo Fan Token (MENGO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Flamengo Fan Token (MENGO) Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant. Pagină de internet oficială: https://socios.com Explorator de blocuri: https://chiliscan.com/token/0xD1723Eb9e7C6eE7c7e2d421B2758dc0f2166eDDc

Tokenomie și analiză de preț pentru Flamengo Fan Token (MENGO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Flamengo Fan Token (MENGO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Ofertă totală: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Ofertă aflată în circulație: $ 13.16M $ 13.16M $ 13.16M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M Maxim dintotdeauna: $ 2.455 $ 2.455 $ 2.455 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.12348 $ 0.12348 $ 0.12348 Află mai mult despre prețul tokenului Flamengo Fan Token (MENGO)

Tokenomie pentru Flamengo Fan Token (MENGO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Flamengo Fan Token (MENGO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MENGO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MENGO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MENGO, explorează prețul în direct al tokenului MENGO!

Cum se cumpără MENGO Te interesează să adaugi Flamengo Fan Token (MENGO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MENGO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MENGO pe MEXC!

Istoric de preț pentru Flamengo Fan Token (MENGO) Analiza istoricului de preț pentru MENGO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MENGO!

Predicție de preț pentru MENGO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MENGO? Pagina noastră de predicție de preț pentru MENGO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MENGO!

