BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Just Memecoin astăzi este 0.0003522 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MEMECOIN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MEMECOIN pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Just Memecoin astăzi este 0.0003522 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MEMECOIN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MEMECOIN pe MEXC acum.

Mai multe despre MEMECOIN

Informații de preț pentru MEMECOIN

Ce este MEMECOIN

Tokenomie pentru MEMECOIN

Prognoza prețurilor pentru MEMECOIN

Istoric MEMECOIN

Ghid de cumpărare MEMECOIN

Convertor valutar MEMECOIN în fiduciar

MEMECOIN Spot

Contracte la termenMEMECOIN USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Just Memecoin

Pret Just Memecoin (MEMECOIN)

Preț în timp real pentru 1 MEMECOIN în USD:

$0.0003522
$0.0003522$0.0003522
-0.45%1D
USD
Just Memecoin (MEMECOIN) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:00:58 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Just Memecoin (MEMECOIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.000295
$ 0.000295$ 0.000295
Minim 24 h
$ 0.000448
$ 0.000448$ 0.000448
Maxim 24 h

$ 0.000295
$ 0.000295$ 0.000295

$ 0.000448
$ 0.000448$ 0.000448

--
----

--
----

+0.34%

-0.44%

-16.62%

-16.62%

Prețul în timp real pentru Just Memecoin (MEMECOIN) este $ 0.0003522. În ultimele 24 de ore, tokenul MEMECOIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.000295 și un maxim de $ 0.000448, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEMECOIN este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEMECOIN s-a modificat cu +0.34% în decursul ultimei ore, cu -0.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.62% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Just Memecoin (MEMECOIN)

--
----

$ 56.57K
$ 56.57K$ 56.57K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Just Memecoin este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 56.57K. Oferta aflată în circulație pentru MEMECOIN este --, cu o ofertă totală de --. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este --.

Istoric de preț pentru Just Memecoin (MEMECOIN) USD

Urmărește modificările de preț pentru Just Memecoin pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000001592-0.44%
30 de zile$ -0.0007478-67.99%
60 de zile$ -0.0013578-79.41%
90 de zile$ -0.0081478-95.86%
Modificare de preț astăzi pentru Just Memecoin

Astăzi, MEMECOIN a înregistrat o modificare de $ -0.000001592 (-0.44%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Just Memecoin

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0007478 (-67.99%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Just Memecoin

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, MEMECOIN a văzut o modificare de $ -0.0013578 (-79.41%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Just Memecoin

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0081478 (-95.86%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Just Memecoin (MEMECOIN)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Just Memecoin.

Ce este Just Memecoin (MEMECOIN)

A pure meme token on the Bonk platform, focused on meme culture with ultra-simple logic and no complex concepts—its core essence is memecoin itself.

Tokenul Just Memecoin este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Just Memecoin. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MEMECOIN pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Just Memecoin pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Just Memecoin fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Just Memecoin (USD)

Ce valoare va avea Just Memecoin (MEMECOIN) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Just Memecoin (MEMECOIN) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Just Memecoin.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Just Memecoin!

Tokenomie pentru Just Memecoin (MEMECOIN)

Înțelegerea tokenomică a Just Memecoin (MEMECOIN) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MEMECOIN!

Cum se cumpără Just Memecoin (MEMECOIN)

Vrei să știi cum să cumperi Just Memecoin? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Just Memecoin cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

MEMECOIN în monede locale

1 Just Memecoin(MEMECOIN) în VND
9.268143
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în AUD
A$0.000542388
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în GBP
0.000267672
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în EUR
0.000302892
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în USD
$0.0003522
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în MYR
RM0.001472196
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în TRY
0.014834664
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în JPY
¥0.0538866
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în ARS
ARS$0.511172514
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în RUB
0.028584552
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în INR
0.03122253
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în IDR
Rp5.869997652
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în PHP
0.020765712
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în EGP
￡E.0.016655538
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în BRL
R$0.001887792
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în CAD
C$0.000496602
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în BDT
0.042971922
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în NGN
0.506759448
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în COP
$1.344273438
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în ZAR
R.0.00612828
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în UAH
0.014813532
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în TZS
T.Sh.0.8653554
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în VES
Bs0.0785406
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în CLP
$0.3321246
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în PKR
Rs0.099545808
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în KZT
0.185267766
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în THB
฿0.011418324
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în TWD
NT$0.010914678
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în AED
د.إ0.001292574
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în CHF
Fr0.00028176
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în HKD
HK$0.002736594
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în AMD
֏0.13468128
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în MAD
.د.م0.003278982
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în MXN
$0.00656853
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în SAR
ريال0.00132075
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în ETB
Br0.054059178
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în KES
KSh0.045483108
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în JOD
د.أ0.0002497098
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în PLN
0.001296096
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în RON
лв0.00154968
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în SEK
kr0.003377598
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în BGN
лв0.000595218
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în HUF
Ft0.117987
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în CZK
0.007427898
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în KWD
د.ك0.0001081254
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în ILS
0.001151694
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în BOB
Bs0.00243018
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în AZN
0.00059874
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în TJS
SM0.003247284
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în GEL
0.000954462
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în AOA
Kz0.32134728
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în BHD
.د.ب0.0001324272
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în BMD
$0.0003522
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în DKK
kr0.002278734
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în HNL
L0.009255816
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în MUR
0.0162012
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în NAD
$0.006117714
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în NOK
kr0.003599484
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în NZD
$0.000623394
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în PAB
B/.0.0003522
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în PGK
K0.001503894
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în QAR
ر.ق0.001282008
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în RSD
дин.0.035790564
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în UZS
soʻm4.192856472
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în ALL
L0.029539014
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în ANG
ƒ0.000630438
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în AWG
ƒ0.00063396
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în BBD
$0.0007044
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în BAM
KM0.000595218
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în BIF
Fr1.0386378
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în BND
$0.00045786
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în BSD
$0.0003522
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în JMD
$0.05647527
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în KHR
1.414456332
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în KMF
Fr0.1500372
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în LAK
7.656521586
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în LKR
රු0.107375214
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în MDL
L0.006026142
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în MGA
Ar1.5864849
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în MOP
P0.0028176
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în MVR
0.00542388
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în MWK
MK0.61039782
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în MZN
MT0.02252319
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în NPR
रु0.04990674
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în PYG
2.4978024
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în RWF
Fr0.5117466
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în SBD
$0.002895084
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în SCR
0.004839228
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în SRD
$0.0135597
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în SVC
$0.003078228
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în SZL
L0.00611067
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în TMT
m0.0012327
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în TND
د.ت0.0010421598
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în TTD
$0.002384394
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în UGX
Sh1.2312912
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în XAF
Fr0.2000496
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în XCD
$0.00095094
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în XOF
Fr0.2000496
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în XPF
Fr0.0362766
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în BWP
P0.00473709
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în BZD
$0.000707922
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în CVE
$0.033698496
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în DJF
Fr0.0626916
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în DOP
$0.022653504
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în DZD
د.ج0.04603254
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în FJD
$0.000803016
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în GNF
Fr3.062379
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în GTQ
Q0.002697852
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în GYD
$0.073666152
1 Just Memecoin(MEMECOIN) în ISK
kr0.0443772

Resursă Just Memecoin

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Just Memecoin, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Just Memecoin

Cât valorează Just Memecoin (MEMECOIN) astăzi?
Prețul pe viu pentru MEMECOIN în USD este 0.0003522 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MEMECOIN în USD?
Prețul actual pentru MEMECOIN la USD este $ 0.0003522. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Just Memecoin?
Capitalizarea de piață pentru MEMECOIN este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MEMECOIN?
Ofertă aflată în circulație pentru MEMECOIN este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MEMECOIN?
MEMECOIN a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MEMECOIN?
MEMECOIN a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MEMECOIN?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MEMECOIN este $ 56.57K USD.
Va crește MEMECOIN în acest an?
MEMECOIN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MEMECOIN pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:00:58 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Just Memecoin (MEMECOIN)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator MEMECOIN în USD

Sumă

MEMECOIN
MEMECOIN
USD
USD

1 MEMECOIN = 0.0003522 USD

Tranzacționează MEMECOIN

MEMECOIN/USDT
$0.0003522
$0.0003522$0.0003522
-0.19%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,985.39
$101,985.39$101,985.39

-0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.64
$3,306.64$3,306.64

+0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.99
$155.99$155.99

+0.04%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.75
$1,480.75$1,480.75

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,985.39
$101,985.39$101,985.39

-0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.64
$3,306.64$3,306.64

+0.20%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2372
$2.2372$2.2372

+0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.99
$155.99$155.99

+0.04%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0175
$1.0175$1.0175

+0.13%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.27
$31.27$31.27

+108.46%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1294
$0.1294$0.1294

+158.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004337
$0.0004337$0.0004337

+189.13%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.041904
$0.041904$0.041904

+4,090.40%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.703
$4.703$4.703

+370.30%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.48451
$0.48451$0.48451

-0.33%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$5.8639
$5.8639$5.8639

-4.02%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1294
$0.1294$0.1294

+158.80%