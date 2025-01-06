EIN
- Total distribuiri Airdrop
- 28,000,000 EIN
- Perioada evenimentului
- 2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Fond USDT
Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de EIN
- Total distribuiri Airdrop
- 14,000,000 EIN
- Suma totală mizată
- 1,367,960 USDT
- Participanți
- 948
Fond MX
Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de EIN
- Total distribuiri Airdrop
- 7,000,000 EIN
- Suma totală mizată
- 7,628,495 MX
- Participanți
- 5,771
Fond EIN
Mizează EIN pentru a câștiga distribuiri Airdrop de EIN
- Total distribuiri Airdrop
- 7,000,000 EIN
- Suma totală mizată
- 18,886,122 EIN
- Participanți
- 210
USDR
- Total distribuiri Airdrop
- 70,000 USDT
- Perioada evenimentului
- 2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Fond USDT
Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de USDT
- Total distribuiri Airdrop
- 50,000 USDT
- Suma totală mizată
- 1,781,074 USDT
- Participanți
- 1,141
Fond MX
Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de USDT
- Total distribuiri Airdrop
- 10,000 USDT
- Suma totală mizată
- 6,794,231 MX
- Participanți
- 5,149
Fond USDR
Mizează USDR pentru a câștiga distribuiri Airdrop de USDT
- Total distribuiri Airdrop
- 10,000 USDT
- Suma totală mizată
- 710,609 USDR
- Participanți
- 697
EURR
- Total distribuiri Airdrop
- 70,000 USDT
- Perioada evenimentului
- 2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Fond USDT
Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de USDT
- Total distribuiri Airdrop
- 50,000 USDT
- Suma totală mizată
- 1,273,366 USDT
- Participanți
- 906
Fond MX
Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de USDT
- Total distribuiri Airdrop
- 10,000 USDT
- Suma totală mizată
- 7,043,910 MX
- Participanți
- 5,229
Fond EURR
Mizează EURR pentru a câștiga distribuiri Airdrop de USDT
- Total distribuiri Airdrop
- 10,000 USDT
- Suma totală mizată
- 411,359 EURR
- Participanți
- 454
TRN
- Total distribuiri Airdrop
- 190,000 TRN
- Perioada evenimentului
- 2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Fond USDT
Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de TRN
- Total distribuiri Airdrop
- 95,000 TRN
- Suma totală mizată
- 1,569,907 USDT
- Participanți
- 917
Fond TRN
Mizează TRN pentru a câștiga distribuiri Airdrop de TRN
- Total distribuiri Airdrop
- 95,000 TRN
- Suma totală mizată
- 314,040 TRN
- Participanți
- 702
EIN
- Total distribuiri Airdrop
- 42,500,000 EIN
- Perioada evenimentului
- 2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Fond USDT
Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de EIN
- Total distribuiri Airdrop
- 25,000,000 EIN
- Suma totală mizată
- 1,784,617 USDT
- Participanți
- 1,868
Fond MX
Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de EIN
- Total distribuiri Airdrop
- 17,500,000 EIN
- Suma totală mizată
- 8,019,955 MX
- Participanți
- 8,622
BOMB
- Total distribuiri Airdrop
- 6,000,000 BOMB
- Perioada evenimentului
- 2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Fond USDT
Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de BOMB
- Total distribuiri Airdrop
- 4,000,000 BOMB
- Suma totală mizată
- 1,085,194 USDT
- Participanți
- 730
Fond MX
Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de BOMB
- Total distribuiri Airdrop
- 2,000,000 BOMB
- Suma totală mizată
- 4,399,152 MX
- Participanți
- 3,057
ICEBERG
- Total distribuiri Airdrop
- 1,666,666,666 ICEBERG
- Perioada evenimentului
- 2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Fond ICEBERG
Mizează ICEBERG pentru a câștiga distribuiri Airdrop de ICEBERG
- Total distribuiri Airdrop
- 833,333,333 ICEBERG
- Suma totală mizată
- 719,672,913 ICEBERG
- Participanți
- 240
Fond MX
Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de ICEBERG
- Total distribuiri Airdrop
- 833,333,333 ICEBERG
- Suma totală mizată
- 3,625,514 MX
- Participanți
- 2,759
SHM
- Total distribuiri Airdrop
- 63,360 SHM
- Perioada evenimentului
- 2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Fond USDT
Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de SHM
- Total distribuiri Airdrop
- 31,680 SHM
- Suma totală mizată
- 1,212,768 USDT
- Participanți
- 784
Fond MX
Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de SHM
- Total distribuiri Airdrop
- 31,680 SHM
- Suma totală mizată
- 5,397,116 MX
- Participanți
- 4,137
EPT
- Total distribuiri Airdrop
- 4,560,000 EPT
- Perioada evenimentului
- 2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Fond USDT
Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de EPT
- Total distribuiri Airdrop
- 2,300,000 EPT
- Suma totală mizată
- 1,955,829.733 USDT
- Participanți
- 1,204
Fond MX
Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de EPT
- Total distribuiri Airdrop
- 1,300,000 EPT
- Suma totală mizată
- 5,462,085.851 MX
- Participanți
- 4,243
Fond EPT
Mizează EPT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de EPT
- Total distribuiri Airdrop
- 960,000 EPT
- Suma totală mizată
- 18,864,827.814 EPT
- Participanți
- 393
MNT
- Total distribuiri Airdrop
- 240,000 MNT
- Perioada evenimentului
- 2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Fond USDT
Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de MNT
- Total distribuiri Airdrop
- 48,000 MNT
- Suma totală mizată
- 2,757,307 USDT
- Participanți
- 1,730
Fond MX
Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de MNT
- Total distribuiri Airdrop
- 72,000 MNT
- Suma totală mizată
- 5,277,175 MX
- Participanți
- 4,523
Fond MNT
Mizează MNT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de MNT
- Total distribuiri Airdrop
- 120,000 MNT
- Suma totală mizată
- 12,425,855 MNT
- Participanți
- 4,492
KINTO
- Total distribuiri Airdrop
- 10,100 KINTO
- Perioada evenimentului
- 2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Fond USDT
Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de KINTO
- Total distribuiri Airdrop
- 5,100 KINTO
- Suma totală mizată
- 2,661,559.62 USDT
- Participanți
- 1,702
Fond MX
Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de KINTO
- Total distribuiri Airdrop
- 3,000 KINTO
- Suma totală mizată
- 6,137,476.3 MX
- Participanți
- 5,185
Fond KINTO
Mizează KINTO pentru a câștiga distribuiri Airdrop de KINTO
- Total distribuiri Airdrop
- 2,000 KINTO
- Suma totală mizată
- 6,405.9 KINTO
- Participanți
- 1,993
TERM
- Total distribuiri Airdrop
- 120,000 TERM
- Perioada evenimentului
- 2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Fond USDT
Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de TERM
- Total distribuiri Airdrop
- 60,000 TERM
- Suma totală mizată
- 1,028,611 USDT
- Participanți
- 819
Fond MX
Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de TERM
- Total distribuiri Airdrop
- 36,000 TERM
- Suma totală mizată
- 4,354,949 MX
- Participanți
- 3,418
Fond TERM
Mizează TERM pentru a câștiga distribuiri Airdrop de TERM
- Total distribuiri Airdrop
- 24,000 TERM
- Suma totală mizată
- 78,460 TERM
- Participanți
- 1,531
IP
- Total distribuiri Airdrop
- 60,000 IP
- Perioada evenimentului
- 2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Fond USDT
Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de IP
- Total distribuiri Airdrop
- 30,000 IP
- Suma totală mizată
- 3,489,508 USDT
- Participanți
- 2,402
Fond MX
Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de IP
- Total distribuiri Airdrop
- 18,000 IP
- Suma totală mizată
- 5,721,002 MX
- Participanți
- 4,981
Fond IP
Mizează IP pentru a câștiga distribuiri Airdrop de IP
- Total distribuiri Airdrop
- 12,000 IP
- Suma totală mizată
- 221,808 IP
- Participanți
- 1,866
APT
- Total distribuiri Airdrop
- 30,500 APT
- Perioada evenimentului
- 2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Fond USDT
Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de APT
- Total distribuiri Airdrop
- 16,000 APT
- Suma totală mizată
- 6,176,889 USDT
- Participanți
- 3,734
Fond MX
Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de APT
- Total distribuiri Airdrop
- 11,500 APT
- Suma totală mizată
- 5,076,509 MX
- Participanți
- 3,901
Fond APT
Mizează APT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de APT
- Total distribuiri Airdrop
- 3,000 APT
- Suma totală mizată
- 525,988 APT
- Participanți
- 2,460
XTER
- Total distribuiri Airdrop
- 800,000 XTER
- Perioada evenimentului
- 2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Fond USDT
Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de XTER
- Total distribuiri Airdrop
- 400,000 XTER
- Suma totală mizată
- 8,436,874 USDT
- Participanți
- 5,642
Fond MX
Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de XTER
- Total distribuiri Airdrop
- 240,000 XTER
- Suma totală mizată
- 5,004,835 MX
- Participanți
- 3,627
Fond XTER
Mizează XTER pentru a câștiga distribuiri Airdrop de XTER
- Total distribuiri Airdrop
- 160,000 XTER
- Suma totală mizată
- 1,008,964 XTER
- Participanți
- 2,698