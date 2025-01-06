Launchpool

Mizează pentru a câștiga tokenuri din proiecte star

Fond total de premii (USDT)
1,239,239
Total participanți
89,361
Nr. de proiecte listate
15
EINSTEIN

EIN

Finalizat
Total distribuiri Airdrop
28,000,000 EIN
Perioada evenimentului
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Beneficiu exclusiv pentru utilizatori noi

Fond USDT

Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de EIN

Tether
APR estimat
80.24%
Total distribuiri Airdrop
14,000,000 EIN
Suma totală mizată
1,367,960 USDT
Participanți
948

Fond MX

Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de EIN

MX Token
APR estimat
7.33%
Total distribuiri Airdrop
7,000,000 EIN
Suma totală mizată
7,628,495 MX
Participanți
5,771

Fond EIN

Mizează EIN pentru a câștiga distribuiri Airdrop de EIN

EINSTEIN
APR estimat
2,995.28%
Total distribuiri Airdrop
7,000,000 EIN
Suma totală mizată
18,886,122 EIN
Participanți
210
StablR USD

USDR

Finalizat
Total distribuiri Airdrop
70,000 USDT
Perioada evenimentului
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Beneficiu exclusiv pentru utilizatori noi

Fond USDT

Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de USDT

Tether
APR estimat
207.08%
Total distribuiri Airdrop
50,000 USDT
Suma totală mizată
1,781,074 USDT
Participanți
1,141

Fond MX

Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de USDT

MX Token
APR estimat
7.18%
Total distribuiri Airdrop
10,000 USDT
Suma totală mizată
6,794,231 MX
Participanți
5,149

Fond USDR

Mizează USDR pentru a câștiga distribuiri Airdrop de USDT

StablR USD
APR estimat
125.34%
Total distribuiri Airdrop
10,000 USDT
Suma totală mizată
710,609 USDR
Participanți
697
StablR Euro

EURR

Finalizat
Total distribuiri Airdrop
70,000 USDT
Perioada evenimentului
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Beneficiu exclusiv pentru utilizatori noi

Fond USDT

Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de USDT

Tether
APR estimat
265.30%
Total distribuiri Airdrop
50,000 USDT
Suma totală mizată
1,273,366 USDT
Participanți
906

Fond MX

Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de USDT

MX Token
APR estimat
7.38%
Total distribuiri Airdrop
10,000 USDT
Suma totală mizată
7,043,910 MX
Participanți
5,229

Fond EURR

Mizează EURR pentru a câștiga distribuiri Airdrop de USDT

StablR Euro
APR estimat
179.68%
Total distribuiri Airdrop
10,000 USDT
Suma totală mizată
411,359 EURR
Participanți
454
TRN

TRN

Listare inițială
Finalizat
Total distribuiri Airdrop
190,000 TRN
Perioada evenimentului
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Beneficiu exclusiv pentru utilizatori noi

Fond USDT

Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de TRN

Tether
APR estimat
28.14%
Total distribuiri Airdrop
95,000 TRN
Suma totală mizată
1,569,907 USDT
Participanți
917

Fond TRN

Mizează TRN pentru a câștiga distribuiri Airdrop de TRN

TRN
APR estimat
1,884.61%
Total distribuiri Airdrop
95,000 TRN
Suma totală mizată
314,040 TRN
Participanți
702
EINSTEIN

EIN

Listare inițială
Finalizat
Total distribuiri Airdrop
42,500,000 EIN
Perioada evenimentului
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Beneficiu exclusiv pentru utilizatori noi

Fond USDT

Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de EIN

Tether
APR estimat
113.39%
Total distribuiri Airdrop
25,000,000 EIN
Suma totală mizată
1,784,617 USDT
Participanți
1,868

Fond MX

Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de EIN

MX Token
APR estimat
8.80%
Total distribuiri Airdrop
17,500,000 EIN
Suma totală mizată
8,019,955 MX
Participanți
8,622
Bombie

BOMB

Listare inițială
Finalizat
Total distribuiri Airdrop
6,000,000 BOMB
Perioada evenimentului
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Beneficiu exclusiv pentru utilizatori noi

Fond USDT

Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de BOMB

Tether
APR estimat
449.81%
Total distribuiri Airdrop
4,000,000 BOMB
Suma totală mizată
1,085,194 USDT
Participanți
730

Fond MX

Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de BOMB

MX Token
APR estimat
22.01%
Total distribuiri Airdrop
2,000,000 BOMB
Suma totală mizată
4,399,152 MX
Participanți
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Listare inițială
Finalizat
Total distribuiri Airdrop
1,666,666,666 ICEBERG
Perioada evenimentului
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Beneficiu exclusiv pentru utilizatori noi

Fond ICEBERG

Mizează ICEBERG pentru a câștiga distribuiri Airdrop de ICEBERG

ICEBERG
APR estimat
8,488.44%
Total distribuiri Airdrop
833,333,333 ICEBERG
Suma totală mizată
719,672,913 ICEBERG
Participanți
240

Fond MX

Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de ICEBERG

MX Token
APR estimat
4.66%
Total distribuiri Airdrop
833,333,333 ICEBERG
Suma totală mizată
3,625,514 MX
Participanți
2,759
Shardeum

SHM

Listare inițială
Finalizat
Total distribuiri Airdrop
63,360 SHM
Perioada evenimentului
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Beneficiu exclusiv pentru utilizatori noi

Fond USDT

Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de SHM

Tether
APR estimat
600.58%
Total distribuiri Airdrop
31,680 SHM
Suma totală mizată
1,212,768 USDT
Participanți
784

Fond MX

Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de SHM

MX Token
APR estimat
48.75%
Total distribuiri Airdrop
31,680 SHM
Suma totală mizată
5,397,116 MX
Participanți
4,137
Balance

EPT

Listare inițială
Finalizat
Total distribuiri Airdrop
4,560,000 EPT
Perioada evenimentului
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Beneficiu exclusiv pentru utilizatori noi

Fond USDT

Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de EPT

Tether
APR estimat
221.06%
Total distribuiri Airdrop
2,300,000 EPT
Suma totală mizată
1,955,829.733 USDT
Participanți
1,204

Fond MX

Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de EPT

MX Token
APR estimat
14.02%
Total distribuiri Airdrop
1,300,000 EPT
Suma totală mizată
5,462,085.851 MX
Participanți
4,243

Fond EPT

Mizează EPT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de EPT

Balance
APR estimat
624.27%
Total distribuiri Airdrop
960,000 EPT
Suma totală mizată
18,864,827.814 EPT
Participanți
393
Mantle

MNT

Finalizat
Total distribuiri Airdrop
240,000 MNT
Perioada evenimentului
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Beneficiu exclusiv pentru utilizatori noi

Fond USDT

Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de MNT

Tether
APR estimat
134.91%
Total distribuiri Airdrop
48,000 MNT
Suma totală mizată
2,757,307 USDT
Participanți
1,730

Fond MX

Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de MNT

MX Token
APR estimat
34.49%
Total distribuiri Airdrop
72,000 MNT
Suma totală mizată
5,277,175 MX
Participanți
4,523

Fond MNT

Mizează MNT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de MNT

Mantle
APR estimat
96.05%
Total distribuiri Airdrop
120,000 MNT
Suma totală mizată
12,425,855 MNT
Participanți
4,492
Kinto

KINTO

Listare inițială
Finalizat
Total distribuiri Airdrop
10,100 KINTO
Perioada evenimentului
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Beneficiu exclusiv pentru utilizatori noi

Fond USDT

Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de KINTO

Tether
APR estimat
397.35%
Total distribuiri Airdrop
5,100 KINTO
Suma totală mizată
2,661,559.62 USDT
Participanți
1,702

Fond MX

Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de KINTO

MX Token
APR estimat
32.26%
Total distribuiri Airdrop
3,000 KINTO
Suma totală mizată
6,137,476.3 MX
Participanți
5,185

Fond KINTO

Mizează KINTO pentru a câștiga distribuiri Airdrop de KINTO

Kinto
APR estimat
3,934.48%
Total distribuiri Airdrop
2,000 KINTO
Suma totală mizată
6,405.9 KINTO
Participanți
1,993
Term Finance

TERM

Listare inițială
Finalizat
Total distribuiri Airdrop
120,000 TERM
Perioada evenimentului
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Beneficiu exclusiv pentru utilizatori noi

Fond USDT

Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de TERM

Tether
APR estimat
539.01%
Total distribuiri Airdrop
60,000 TERM
Suma totală mizată
1,028,611 USDT
Participanți
819

Fond MX

Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de TERM

MX Token
APR estimat
27.00%
Total distribuiri Airdrop
36,000 TERM
Suma totală mizată
4,354,949 MX
Participanți
3,418

Fond TERM

Mizează TERM pentru a câștiga distribuiri Airdrop de TERM

Term Finance
APR estimat
5,661.41%
Total distribuiri Airdrop
24,000 TERM
Suma totală mizată
78,460 TERM
Participanți
1,531
Story

IP

Listare inițială
Finalizat
Total distribuiri Airdrop
60,000 IP
Perioada evenimentului
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Beneficiu exclusiv pentru utilizatori noi

Fond USDT

Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de IP

Tether
APR estimat
185.52%
Total distribuiri Airdrop
30,000 IP
Suma totală mizată
3,489,508 USDT
Participanți
2,402

Fond MX

Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de IP

MX Token
APR estimat
19.55%
Total distribuiri Airdrop
18,000 IP
Suma totală mizată
5,721,002 MX
Participanți
4,981

Fond IP

Mizează IP pentru a câștiga distribuiri Airdrop de IP

Story
APR estimat
645.05%
Total distribuiri Airdrop
12,000 IP
Suma totală mizată
221,808 IP
Participanți
1,866
Aptos

APT

Finalizat
Total distribuiri Airdrop
30,500 APT
Perioada evenimentului
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Beneficiu exclusiv pentru utilizatori noi

Fond USDT

Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de APT

Tether
APR estimat
260.38%
Total distribuiri Airdrop
16,000 APT
Suma totală mizată
6,176,889 USDT
Participanți
3,734

Fond MX

Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de APT

MX Token
APR estimat
58.36%
Total distribuiri Airdrop
11,500 APT
Suma totală mizată
5,076,509 MX
Participanți
3,901

Fond APT

Mizează APT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de APT

Aptos
APR estimat
68.87%
Total distribuiri Airdrop
3,000 APT
Suma totală mizată
525,988 APT
Participanți
2,460
Xterio

XTER

Listare inițială
Finalizat
Total distribuiri Airdrop
800,000 XTER
Perioada evenimentului
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Beneficiu exclusiv pentru utilizatori noi

Fond USDT

Mizează USDT pentru a câștiga distribuiri Airdrop de XTER

Tether
APR estimat
279.69%
Total distribuiri Airdrop
400,000 XTER
Suma totală mizată
8,436,874 USDT
Participanți
5,642

Fond MX

Mizează MX pentru a câștiga distribuiri Airdrop de XTER

MX Token
APR estimat
47.02%
Total distribuiri Airdrop
240,000 XTER
Suma totală mizată
5,004,835 MX
Participanți
3,627

Fond XTER

Mizează XTER pentru a câștiga distribuiri Airdrop de XTER

Xterio
APR estimat
1,335.95%
Total distribuiri Airdrop
160,000 XTER
Suma totală mizată
1,008,964 XTER
Participanți
2,698