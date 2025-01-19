Tokenomie pentru Melania Meme (MELANIA) Descoperă informații cheie despre Melania Meme (MELANIA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Melania Meme (MELANIA) Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency. Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency. Pagină de internet oficială: https://melaniameme.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P Cumpără MELANIA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Melania Meme (MELANIA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Melania Meme (MELANIA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 146.97M $ 146.97M $ 146.97M Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 887.50M $ 887.50M $ 887.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 165.60M $ 165.60M $ 165.60M Maxim dintotdeauna: $ 45 $ 45 $ 45 Minim dintotdeauna: $ 0.1598125388417978 $ 0.1598125388417978 $ 0.1598125388417978 Preț curent: $ 0.1656 $ 0.1656 $ 0.1656 Află mai mult despre prețul tokenului Melania Meme (MELANIA)

Structura în profunzime a tokenului Melania Meme (MELANIA) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri MELANIA. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Overview Melania Meme ($MELANIA) is a Solana-based memecoin with a total supply of 1,000,000,000 tokens. The tokenomics are designed to balance immediate liquidity, community engagement, and long-term team incentives, with a clear vesting and unlocking schedule. Issuance Mechanism Total Supply: 1,000,000,000 $MELANIA tokens.

1,000,000,000 $MELANIA tokens. Issuance: All tokens were minted at genesis; there is no ongoing inflation or mining. Allocation Mechanism Allocation Category % of Total Supply Unlock Schedule / Notes Team Vesting 35% 1-month lock, then linear monthly vesting over 12 months Community 20% Unlock schedule not disclosed Treasury 20% Unlock schedule not disclosed Public Distribution 15% 100% unlocked at TGE (Token Generation Event) Liquidity 10% 100% unlocked at TGE Usage and Incentive Mechanism Primary Use: $MELANIA is a meme token intended for trading, holding, and community engagement. It is explicitly not designed as an investment contract, security, or to provide any form of yield, dividends, or protocol utility.

$MELANIA is a meme token intended for trading, holding, and community engagement. It is explicitly not designed as an investment contract, security, or to provide any form of yield, dividends, or protocol utility. Incentives: There are no staking, yield, or reward mechanisms for holders. The token’s value is driven by market demand, community activity, and speculative trading.

There are no staking, yield, or reward mechanisms for holders. The token’s value is driven by market demand, community activity, and speculative trading. Acquisition: Tokens can be acquired via public distribution (TGE), on exchanges (CEX/DEX), or through community initiatives. Locking Mechanism Team Vesting: 1-month initial lockup from TGE. After 1 month, 10% of the team allocation (3.5% of total supply) unlocks. The remaining 90% of the team allocation vests linearly over the next 12 months (approx. 2.625% of total supply per month).

Community & Treasury: Both have 20% allocations, but the specific locking/unlocking schedules have not been publicly disclosed.

Both have 20% allocations, but the specific locking/unlocking schedules have not been publicly disclosed. Public Distribution & Liquidity: Both are fully unlocked at TGE, with no lockup. Unlocking Time Allocation Category Start Date End Date Unlock Type Details Team Vesting 2025-01-19 2026-01-18 Cliff + Linear 1-month cliff, then monthly linear vesting for 12 months Community 2025-01-19 2026-02-18 Not disclosed No public details on vesting/unlocking Treasury 2025-01-19 2026-02-18 Not disclosed No public details on vesting/unlocking Public Distribution 2025-01-19 2025-01-19 Cliff (Instant) 100% unlocked at TGE Liquidity 2025-01-19 2025-01-19 Cliff (Instant) 100% unlocked at TGE Summary Table Category % Supply Unlock Mechanism Unlock Start Unlock End Notes Team Vesting 35% 1m lock, 12m linear vesting 2025-01-19 2026-01-18 10% unlock at 1m, rest monthly Community 20% Not disclosed 2025-01-19 2026-02-18 Treasury 20% Not disclosed 2025-01-19 2026-02-18 Public Distribution 15% 100% at TGE 2025-01-19 2025-01-19 Liquidity 10% 100% at TGE 2025-01-19 2025-01-19 Additional Notes No Utility or Yield: $MELANIA is a pure meme token with no protocol utility, governance, or yield features.

$MELANIA is a pure meme token with no protocol utility, governance, or yield features. No Locking for Holders: There is no mechanism for users to lock tokens for rewards or governance.

There is no mechanism for users to lock tokens for rewards or governance. Transparency: The team vesting schedule is transparent, but community and treasury unlock details are not fully disclosed as of now. References Official website: melaniameme.com

Exchange listings and further details are available on major aggregators and CEX/DEX platforms. This structure ensures a fair launch with immediate liquidity and public access, while incentivizing long-term commitment from the team. However, the lack of detailed disclosure for community and treasury unlocks is a potential risk for transparency.

Tokenomie pentru Melania Meme (MELANIA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Melania Meme (MELANIA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MELANIA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MELANIA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MELANIA, explorează prețul în direct al tokenului MELANIA!

Cum se cumpără MELANIA Te interesează să adaugi Melania Meme (MELANIA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MELANIA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MELANIA pe MEXC!

Istoric de preț pentru Melania Meme (MELANIA) Analiza istoricului de preț pentru MELANIA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MELANIA!

Predicție de preț pentru MELANIA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MELANIA? Pagina noastră de predicție de preț pentru MELANIA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MELANIA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!