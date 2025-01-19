Tokenomie pentru Melania Meme (MELANIA)

Tokenomie pentru Melania Meme (MELANIA)

Descoperă informații cheie despre Melania Meme (MELANIA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.
Informații despre Melania Meme (MELANIA)

Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.

Pagină de internet oficială:
https://melaniameme.com/
Explorator de blocuri:
https://solscan.io/token/FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P

Tokenomie și analiză de preț pentru Melania Meme (MELANIA)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Melania Meme (MELANIA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.

Capitalizare de piață: $ 146.97M
$ 146.97M
$ 146.97M$ 146.97M
Ofertă totală:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Ofertă aflată în circulație: $ 887.50M
$ 887.50M
$ 887.50M$ 887.50M
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 165.60M
$ 165.60M
$ 165.60M$ 165.60M
Maxim dintotdeauna: $ 45
$ 45
$ 45$ 45
Minim dintotdeauna:
$ 0.1598125388417978
$ 0.1598125388417978$ 0.1598125388417978
Preț curent:
$ 0.1656
$ 0.1656$ 0.1656

Structura în profunzime a tokenului Melania Meme (MELANIA)

Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri MELANIA. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea.

Overview

Melania Meme ($MELANIA) is a Solana-based memecoin with a total supply of 1,000,000,000 tokens. The tokenomics are designed to balance immediate liquidity, community engagement, and long-term team incentives, with a clear vesting and unlocking schedule.

Issuance Mechanism

  • Total Supply: 1,000,000,000 $MELANIA tokens.
  • Issuance: All tokens were minted at genesis; there is no ongoing inflation or mining.

Allocation Mechanism

Allocation Category% of Total SupplyUnlock Schedule / Notes
Team Vesting35%1-month lock, then linear monthly vesting over 12 months
Community20%Unlock schedule not disclosed
Treasury20%Unlock schedule not disclosed
Public Distribution15%100% unlocked at TGE (Token Generation Event)
Liquidity10%100% unlocked at TGE

Usage and Incentive Mechanism

  • Primary Use: $MELANIA is a meme token intended for trading, holding, and community engagement. It is explicitly not designed as an investment contract, security, or to provide any form of yield, dividends, or protocol utility.
  • Incentives: There are no staking, yield, or reward mechanisms for holders. The token’s value is driven by market demand, community activity, and speculative trading.
  • Acquisition: Tokens can be acquired via public distribution (TGE), on exchanges (CEX/DEX), or through community initiatives.

Locking Mechanism

  • Team Vesting:
    • 1-month initial lockup from TGE.
    • After 1 month, 10% of the team allocation (3.5% of total supply) unlocks.
    • The remaining 90% of the team allocation vests linearly over the next 12 months (approx. 2.625% of total supply per month).
  • Community & Treasury: Both have 20% allocations, but the specific locking/unlocking schedules have not been publicly disclosed.
  • Public Distribution & Liquidity: Both are fully unlocked at TGE, with no lockup.

Unlocking Time

Allocation CategoryStart DateEnd DateUnlock TypeDetails
Team Vesting2025-01-192026-01-18Cliff + Linear1-month cliff, then monthly linear vesting for 12 months
Community2025-01-192026-02-18Not disclosedNo public details on vesting/unlocking
Treasury2025-01-192026-02-18Not disclosedNo public details on vesting/unlocking
Public Distribution2025-01-192025-01-19Cliff (Instant)100% unlocked at TGE
Liquidity2025-01-192025-01-19Cliff (Instant)100% unlocked at TGE

Summary Table

Category% SupplyUnlock MechanismUnlock StartUnlock EndNotes
Team Vesting35%1m lock, 12m linear vesting2025-01-192026-01-1810% unlock at 1m, rest monthly
Community20%Not disclosed2025-01-192026-02-18
Treasury20%Not disclosed2025-01-192026-02-18
Public Distribution15%100% at TGE2025-01-192025-01-19
Liquidity10%100% at TGE2025-01-192025-01-19

Additional Notes

  • No Utility or Yield: $MELANIA is a pure meme token with no protocol utility, governance, or yield features.
  • No Locking for Holders: There is no mechanism for users to lock tokens for rewards or governance.
  • Transparency: The team vesting schedule is transparent, but community and treasury unlock details are not fully disclosed as of now.

References

  • Official website: melaniameme.com
  • Exchange listings and further details are available on major aggregators and CEX/DEX platforms.

This structure ensures a fair launch with immediate liquidity and public access, while incentivizing long-term commitment from the team. However, the lack of detailed disclosure for community and treasury unlocks is a potential risk for transparency.

Tokenomie pentru Melania Meme (MELANIA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru Melania Meme (MELANIA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.

Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală:

Numărul maxim de tokenuri MELANIA care au fost sau vor fi create vreodată.

Ofertă aflată în circulație:

Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.

Ofertă maximă:

Limita maximă a numărului total de tokenuri MELANIA care pot exista.

FDV (Fully Diluted Valuation):

Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.

Rata inflației:

Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.

Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.

Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.

FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Acum că ați înțeles tokenomia pentru MELANIA, explorează prețul în direct al tokenului MELANIA!

