Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe. Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe. Pagină de internet oficială: https://www.medievalempires.com/ Carte albă: https://whitepaper.medievalempires.com/ Explorator de blocuri: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xEB7eaB87837f4Dad1bb80856db9E4506Fc441f3D

Tokenomie și analiză de preț pentru Medieval Empires (MEE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Medieval Empires (MEE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Ofertă totală: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Ofertă aflată în circulație: $ 559.41M $ 559.41M $ 559.41M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.74M $ 11.74M $ 11.74M Maxim dintotdeauna: $ 0.037 $ 0.037 $ 0.037 Minim dintotdeauna: $ 0.002420084060039796 $ 0.002420084060039796 $ 0.002420084060039796 Preț curent: $ 0.004437 $ 0.004437 $ 0.004437 Află mai mult despre prețul tokenului Medieval Empires (MEE)

Tokenomie pentru Medieval Empires (MEE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Medieval Empires (MEE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MEE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MEE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MEE, explorează prețul în direct al tokenului MEE!

Istoric de preț pentru Medieval Empires (MEE) Analiza istoricului de preț pentru MEE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

