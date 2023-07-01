Tokenomie pentru MCNCOIN (MCN) Descoperă informații cheie despre MCNCOIN (MCN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MCNCOIN (MCN) MCN (Multi-Community Network) is an innovative GameFi platform that revolutionizes the way players interact with gaming entertainment and earn from it. Built on blockchain and communitydriven, MCN combines the benefits of DeFi, NFT, and financial mechanisms with immersive gaming Systems. MCN (Multi-Community Network) is an innovative GameFi platform that revolutionizes the way players interact with gaming entertainment and earn from it. Built on blockchain and communitydriven, MCN combines the benefits of DeFi, NFT, and financial mechanisms with immersive gaming Systems. Pagină de internet oficială: https://mcncoin.io/ Carte albă: https://mcncoin.io/white-paper Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xdd02bC212E79ACdAb476C9295cDea8a61099Cb79 Cumpără MCN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MCNCOIN (MCN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MCNCOIN (MCN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M Ofertă totală: $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M Ofertă aflată în circulație: $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M Maxim dintotdeauna: $ 20 $ 20 $ 20 Minim dintotdeauna: $ 0.06541121432124603 $ 0.06541121432124603 $ 0.06541121432124603 Preț curent: $ 0.2123 $ 0.2123 $ 0.2123 Află mai mult despre prețul tokenului MCNCOIN (MCN)

Tokenomie pentru MCNCOIN (MCN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MCNCOIN (MCN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MCN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MCN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MCN, explorează prețul în direct al tokenului MCN!

Cum se cumpără MCN Te interesează să adaugi MCNCOIN (MCN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MCN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MCN pe MEXC!

Istoric de preț pentru MCNCOIN (MCN) Analiza istoricului de preț pentru MCN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MCN!

Predicție de preț pentru MCN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MCN? Pagina noastră de predicție de preț pentru MCN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MCN!

