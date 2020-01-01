Tokenomie pentru MBP COIN (MBP) Descoperă informații cheie despre MBP COIN (MBP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MBP COIN (MBP) Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications Pagină de internet oficială: https://mbpcoin.com/ Carte albă: https://mbpcoin.com/assets/img/MBPCOIN-WHITEPAPER%20Updated.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x1d42e1cd643941b26a4191e72a617ed32670df55 Cumpără MBP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MBP COIN (MBP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MBP COIN (MBP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Ofertă totală: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ofertă aflată în circulație: $ 15.99M $ 15.99M $ 15.99M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.11M $ 16.11M $ 16.11M Maxim dintotdeauna: $ 0.1085 $ 0.1085 $ 0.1085 Minim dintotdeauna: $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 Preț curent: $ 0.08054 $ 0.08054 $ 0.08054 Află mai mult despre prețul tokenului MBP COIN (MBP)

Tokenomie pentru MBP COIN (MBP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MBP COIN (MBP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MBP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MBP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MBP, explorează prețul în direct al tokenului MBP!

Cum se cumpără MBP Te interesează să adaugi MBP COIN (MBP) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MBP, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MBP pe MEXC!

Istoric de preț pentru MBP COIN (MBP) Analiza istoricului de preț pentru MBP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MBP!

Predicție de preț pentru MBP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MBP? Pagina noastră de predicție de preț pentru MBP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MBP!

