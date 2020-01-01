Tokenomie pentru Mamo (MAMO) Descoperă informații cheie despre Mamo (MAMO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Mamo (MAMO) $MAMO is a smart financial assistant and Web3 dApp designed for everyday users. Its goal is to help users track, grow, and understand their money in a simple, clear, and stress-free way. It emphasizes small deposits and consistent habits, leveraging intelligent financial tools and geo-aware technology to deliver a more personalized financial experience. Pagină de internet oficială: https://mamo.bot Carte albă: https://mamo.gitbook.io/mamo Explorator de blocuri: https://basescan.org/address/0x7300b37dfdfab110d83290a29dfb31b1740219fe Cumpără MAMO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Mamo (MAMO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mamo (MAMO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.13M $ 20.13M $ 20.13M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 382.15M $ 382.15M $ 382.15M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 52.67M $ 52.67M $ 52.67M Maxim dintotdeauna: $ 0.23348 $ 0.23348 $ 0.23348 Minim dintotdeauna: $ 0.008852057250820835 $ 0.008852057250820835 $ 0.008852057250820835 Preț curent: $ 0.05267 $ 0.05267 $ 0.05267 Află mai mult despre prețul tokenului Mamo (MAMO)

Tokenomie pentru Mamo (MAMO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mamo (MAMO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MAMO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MAMO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MAMO, explorează prețul în direct al tokenului MAMO!

Cum se cumpără MAMO Te interesează să adaugi Mamo (MAMO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MAMO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MAMO pe MEXC!

Istoric de preț pentru Mamo (MAMO) Analiza istoricului de preț pentru MAMO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MAMO!

Predicție de preț pentru MAMO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MAMO? Pagina noastră de predicție de preț pentru MAMO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MAMO!

