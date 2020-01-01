Tokenomie pentru Mind-AI (MA) Descoperă informații cheie despre Mind-AI (MA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Mind-AI (MA) The first Layer for market intelligence, offering elite insights designed to give users and investors a competitive edge in the fast-moving crypto markets. The first Layer for market intelligence, offering elite insights designed to give users and investors a competitive edge in the fast-moving crypto markets. Pagină de internet oficială: https://www.mind-ai.io/ Carte albă: https://docs.mind-ai.io/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xb5ab5cf2e2c686ae43f01f23859f3a55a8629c1c Cumpără MA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Mind-AI (MA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mind-AI (MA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 173.61K $ 173.61K $ 173.61K Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 349.18M $ 349.18M $ 349.18M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 248.60K $ 248.60K $ 248.60K Maxim dintotdeauna: $ 0.03401 $ 0.03401 $ 0.03401 Minim dintotdeauna: $ 0.000416802410586225 $ 0.000416802410586225 $ 0.000416802410586225 Preț curent: $ 0.0004972 $ 0.0004972 $ 0.0004972 Află mai mult despre prețul tokenului Mind-AI (MA)

Tokenomie pentru Mind-AI (MA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mind-AI (MA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MA, explorează prețul în direct al tokenului MA!

Istoric de preț pentru Mind-AI (MA) Analiza istoricului de preț pentru MA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MA!

Predicție de preț pentru MA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MA? Pagina noastră de predicție de preț pentru MA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MA!

