Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum. Pagină de internet oficială: https://loomx.io/ Carte albă: https://medium.com/loom-network/introducing-loom-network-scaling-ethereum-today-9ea26b5b57c Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x42476F744292107e34519F9c357927074Ea3F75D

Tokenomie și analiză de preț pentru Loom Network (LOOM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Loom Network (LOOM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Ofertă totală: $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B Ofertă aflată în circulație: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Maxim dintotdeauna: $ 0.49801 $ 0.49801 $ 0.49801 Minim dintotdeauna: $ 0.001103493525194095 $ 0.001103493525194095 $ 0.001103493525194095 Preț curent: $ 0.001214 $ 0.001214 $ 0.001214 Află mai mult despre prețul tokenului Loom Network (LOOM)

Tokenomie pentru Loom Network (LOOM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Loom Network (LOOM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LOOM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LOOM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LOOM, explorează prețul în direct al tokenului LOOM!

Istoric de preț pentru Loom Network (LOOM) Analiza istoricului de preț pentru LOOM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LOOM!

Predicție de preț pentru LOOM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LOOM? Pagina noastră de predicție de preț pentru LOOM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LOOM!

