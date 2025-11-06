BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Eli Lilly astăzi este 936.91 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru LLYON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru LLYON pe MEXC acum.

Pret Eli Lilly (LLYON)

Preț în timp real pentru 1 LLYON în USD:

$937.01
-0.91%1D
USD
Eli Lilly (LLYON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:58:53 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Eli Lilly (LLYON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 918.87
Minim 24 h
$ 954.82
Maxim 24 h

$ 918.87
$ 954.82
$ 954.2362000357816
$ 712.8133541417105
+1.20%

-0.91%

+10.41%

+10.41%

Prețul în timp real pentru Eli Lilly (LLYON) este $ 936.91. În ultimele 24 de ore, tokenul LLYON a fost tranzacționat între un minim de $ 918.87 și un maxim de $ 954.82, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LLYON este $ 954.2362000357816, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 712.8133541417105.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LLYON s-a modificat cu +1.20% în decursul ultimei ore, cu -0.91% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +10.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Eli Lilly (LLYON)

No.1517

$ 3.75M
$ 62.63K
$ 3.75M
4.00K
3,998.11219754
ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Eli Lilly este $ 3.75M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 62.63K. Oferta aflată în circulație pentru LLYON este 4.00K, cu o ofertă totală de 3998.11219754. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.75M.

Istoric de preț pentru Eli Lilly (LLYON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Eli Lilly pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -8.6051-0.91%
30 de zile$ +92.72+10.98%
60 de zile$ +256.91+37.78%
90 de zile$ +256.91+37.78%
Modificare de preț astăzi pentru Eli Lilly

Astăzi, LLYON a înregistrat o modificare de $ -8.6051 (-0.91%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Eli Lilly

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +92.72 (+10.98%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Eli Lilly

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, LLYON a văzut o modificare de $ +256.91 (+37.78%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Eli Lilly

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +256.91 (+37.78%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Eli Lilly (LLYON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Eli Lilly.

Ce este Eli Lilly (LLYON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Eli Lilly este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Eli Lilly. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru LLYON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Eli Lilly pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Eli Lilly fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Eli Lilly (USD)

Ce valoare va avea Eli Lilly (LLYON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Eli Lilly (LLYON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Eli Lilly.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Eli Lilly!

Tokenomie pentru Eli Lilly (LLYON)

Înțelegerea tokenomică a Eli Lilly (LLYON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru LLYON!

Cum se cumpără Eli Lilly (LLYON)

Vrei să știi cum să cumperi Eli Lilly? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Eli Lilly cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

LLYON în monede locale

1 Eli Lilly(LLYON) în VND
24,654,786.65
1 Eli Lilly(LLYON) în AUD
A$1,442.8414
1 Eli Lilly(LLYON) în GBP
712.0516
1 Eli Lilly(LLYON) în EUR
805.7426
1 Eli Lilly(LLYON) în USD
$936.91
1 Eli Lilly(LLYON) în MYR
RM3,916.2838
1 Eli Lilly(LLYON) în TRY
39,462.6492
1 Eli Lilly(LLYON) în JPY
¥143,347.23
1 Eli Lilly(LLYON) în ARS
ARS$1,359,803.0667
1 Eli Lilly(LLYON) în RUB
76,039.6156
1 Eli Lilly(LLYON) în INR
83,057.0715
1 Eli Lilly(LLYON) în IDR
Rp15,615,160.4206
1 Eli Lilly(LLYON) în PHP
55,240.2136
1 Eli Lilly(LLYON) în EGP
￡E.44,306.4739
1 Eli Lilly(LLYON) în BRL
R$5,021.8376
1 Eli Lilly(LLYON) în CAD
C$1,321.0431
1 Eli Lilly(LLYON) în BDT
114,312.3891
1 Eli Lilly(LLYON) în NGN
1,348,063.5844
1 Eli Lilly(LLYON) în COP
$3,575,988.7189
1 Eli Lilly(LLYON) în ZAR
R.16,302.234
1 Eli Lilly(LLYON) în UAH
39,406.4346
1 Eli Lilly(LLYON) în TZS
T.Sh.2,301,987.87
1 Eli Lilly(LLYON) în VES
Bs208,930.93
1 Eli Lilly(LLYON) în CLP
$883,506.13
1 Eli Lilly(LLYON) în PKR
Rs264,808.2424
1 Eli Lilly(LLYON) în KZT
492,842.7673
1 Eli Lilly(LLYON) în THB
฿30,374.6222
1 Eli Lilly(LLYON) în TWD
NT$29,034.8409
1 Eli Lilly(LLYON) în AED
د.إ3,438.4597
1 Eli Lilly(LLYON) în CHF
Fr749.528
1 Eli Lilly(LLYON) în HKD
HK$7,279.7907
1 Eli Lilly(LLYON) în AMD
֏358,274.384
1 Eli Lilly(LLYON) în MAD
.د.م8,722.6321
1 Eli Lilly(LLYON) în MXN
$17,473.3715
1 Eli Lilly(LLYON) în SAR
ريال3,513.4125
1 Eli Lilly(LLYON) în ETB
Br143,806.3159
1 Eli Lilly(LLYON) în KES
KSh120,992.5574
1 Eli Lilly(LLYON) în JOD
د.أ664.26919
1 Eli Lilly(LLYON) în PLN
3,447.8288
1 Eli Lilly(LLYON) în RON
лв4,122.404
1 Eli Lilly(LLYON) în SEK
kr8,984.9669
1 Eli Lilly(LLYON) în BGN
лв1,583.3779
1 Eli Lilly(LLYON) în HUF
Ft313,864.85
1 Eli Lilly(LLYON) în CZK
19,759.4319
1 Eli Lilly(LLYON) în KWD
د.ك287.63137
1 Eli Lilly(LLYON) în ILS
3,063.6957
1 Eli Lilly(LLYON) în BOB
Bs6,464.679
1 Eli Lilly(LLYON) în AZN
1,592.747
1 Eli Lilly(LLYON) în TJS
SM8,638.3102
1 Eli Lilly(LLYON) în GEL
2,539.0261
1 Eli Lilly(LLYON) în AOA
Kz854,836.684
1 Eli Lilly(LLYON) în BHD
.د.ب352.27816
1 Eli Lilly(LLYON) în BMD
$936.91
1 Eli Lilly(LLYON) în DKK
kr6,061.8077
1 Eli Lilly(LLYON) în HNL
L24,621.9948
1 Eli Lilly(LLYON) în MUR
43,097.86
1 Eli Lilly(LLYON) în NAD
$16,274.1267
1 Eli Lilly(LLYON) în NOK
kr9,575.2202
1 Eli Lilly(LLYON) în NZD
$1,658.3307
1 Eli Lilly(LLYON) în PAB
B/.936.91
1 Eli Lilly(LLYON) în PGK
K4,000.6057
1 Eli Lilly(LLYON) în QAR
ر.ق3,410.3524
1 Eli Lilly(LLYON) în RSD
дин.95,208.7942
1 Eli Lilly(LLYON) în UZS
soʻm11,153,688.6916
1 Eli Lilly(LLYON) în ALL
L78,578.6417
1 Eli Lilly(LLYON) în ANG
ƒ1,677.0689
1 Eli Lilly(LLYON) în AWG
ƒ1,686.438
1 Eli Lilly(LLYON) în BBD
$1,873.82
1 Eli Lilly(LLYON) în BAM
KM1,583.3779
1 Eli Lilly(LLYON) în BIF
Fr2,762,947.59
1 Eli Lilly(LLYON) în BND
$1,217.983
1 Eli Lilly(LLYON) în BSD
$936.91
1 Eli Lilly(LLYON) în JMD
$150,233.5185
1 Eli Lilly(LLYON) în KHR
3,762,686.7746
1 Eli Lilly(LLYON) în KMF
Fr399,123.66
1 Eli Lilly(LLYON) în LAK
20,367,608.2883
1 Eli Lilly(LLYON) în LKR
රු285,635.7517
1 Eli Lilly(LLYON) în MDL
L16,030.5301
1 Eli Lilly(LLYON) în MGA
Ar4,220,311.095
1 Eli Lilly(LLYON) în MOP
P7,495.28
1 Eli Lilly(LLYON) în MVR
14,428.414
1 Eli Lilly(LLYON) în MWK
MK1,623,758.721
1 Eli Lilly(LLYON) în MZN
MT59,915.3945
1 Eli Lilly(LLYON) în NPR
रु132,760.147
1 Eli Lilly(LLYON) în PYG
6,644,565.72
1 Eli Lilly(LLYON) în RWF
Fr1,361,330.23
1 Eli Lilly(LLYON) în SBD
$7,701.4002
1 Eli Lilly(LLYON) în SCR
12,873.1434
1 Eli Lilly(LLYON) în SRD
$36,071.035
1 Eli Lilly(LLYON) în SVC
$8,188.5934
1 Eli Lilly(LLYON) în SZL
L16,255.3885
1 Eli Lilly(LLYON) în TMT
m3,279.185
1 Eli Lilly(LLYON) în TND
د.ت2,772.31669
1 Eli Lilly(LLYON) în TTD
$6,342.8807
1 Eli Lilly(LLYON) în UGX
Sh3,275,437.36
1 Eli Lilly(LLYON) în XAF
Fr532,164.88
1 Eli Lilly(LLYON) în XCD
$2,529.657
1 Eli Lilly(LLYON) în XOF
Fr532,164.88
1 Eli Lilly(LLYON) în XPF
Fr96,501.73
1 Eli Lilly(LLYON) în BWP
P12,601.4395
1 Eli Lilly(LLYON) în BZD
$1,883.1891
1 Eli Lilly(LLYON) în CVE
$89,643.5488
1 Eli Lilly(LLYON) în DJF
Fr166,769.98
1 Eli Lilly(LLYON) în DOP
$60,262.0512
1 Eli Lilly(LLYON) în DZD
د.ج122,454.137
1 Eli Lilly(LLYON) în FJD
$2,136.1548
1 Eli Lilly(LLYON) în GNF
Fr8,146,432.45
1 Eli Lilly(LLYON) în GTQ
Q7,176.7306
1 Eli Lilly(LLYON) în GYD
$195,964.0956
1 Eli Lilly(LLYON) în ISK
kr118,050.66

Resursă Eli Lilly

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Eli Lilly, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Eli Lilly oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Eli Lilly

Cât valorează Eli Lilly (LLYON) astăzi?
Prețul pe viu pentru LLYON în USD este 936.91 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru LLYON în USD?
Prețul actual pentru LLYON la USD este $ 936.91. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Eli Lilly?
Capitalizarea de piață pentru LLYON este $ 3.75M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru LLYON?
Ofertă aflată în circulație pentru LLYON este 4.00K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru LLYON?
LLYON a obținut un preț ATH de 954.2362000357816 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru LLYON?
LLYON a avut un preț ATL de 712.8133541417105 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru LLYON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru LLYON este $ 62.63K USD.
Va crește LLYON în acest an?
LLYON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru LLYON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:58:53 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

