Pe baza predicției tale, Eli Lilly ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 934.19 în 2025.

Pe baza predicției tale, Eli Lilly ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 980.8995 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru LLYON este $ 1,029.9444 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru LLYON este $ 1,081.4416 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru LLYON în 2029 este $ 1,135.5137 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru LLYON în 2030 este $ 1,192.2894 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Eli Lilly ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 1,942.1139.

În 2050, prețul pentru Eli Lilly ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 3,163.4989.