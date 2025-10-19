Prețul în timp real pentru BNKR astăzi este 0.0003675 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BNKR în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru BNKR pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru BNKR astăzi este 0.0003675 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BNKR în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru BNKR pe MEXC acum.

Pret BNKR (BNKR)

Preț în timp real pentru 1 BNKR în USD:

$0.0003675
$0.0003675
+0.74%1D
USD
BNKR (BNKR) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-19 08:07:21 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru BNKR (BNKR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0003537
$ 0.0003537
Minim 24 h
$ 0.000395
$ 0.000395
Maxim 24 h

$ 0.0003537
$ 0.0003537

$ 0.000395
$ 0.000395

--
--

--
--

-0.09%

+0.74%

-5.75%

-5.75%

Prețul în timp real pentru BNKR (BNKR) este $ 0.0003675. În ultimele 24 de ore, tokenul BNKR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0003537 și un maxim de $ 0.000395, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BNKR este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BNKR s-a modificat cu -0.09% în decursul ultimei ore, cu +0.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.75% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BNKR (BNKR)

--
--

$ 60.57K
$ 60.57K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

BASE

Capitalizarea de piață actuală pentru BNKR este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 60.57K. Oferta aflată în circulație pentru BNKR este --, cu o ofertă totală de --. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este --.

Istoric de preț pentru BNKR (BNKR) USD

Urmărește modificările de preț pentru BNKR pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.0000027+0.74%
30 de zile$ -0.0002432-39.83%
60 de zile$ -0.0002632-41.74%
90 de zile$ +0.0000675+22.50%
Modificare de preț astăzi pentru BNKR

Astăzi, BNKR a înregistrat o modificare de $ +0.0000027 (+0.74%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru BNKR

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0002432 (-39.83%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru BNKR

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, BNKR a văzut o modificare de $ -0.0002632 (-41.74%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru BNKR

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.0000675 (+22.50%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru BNKR (BNKR)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru BNKR.

Ce este BNKR (BNKR)

BNKR is an AI driven crypto assistant. You can trade with simple language prompts and it has a sense of humour

Tokenul BNKR este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile BNKR. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru BNKR pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre BNKR pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare BNKR fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru BNKR (USD)

Ce valoare va avea BNKR (BNKR) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale BNKR (BNKR) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru BNKR.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru BNKR!

Tokenomie pentru BNKR (BNKR)

Înțelegerea tokenomică a BNKR (BNKR) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru BNKR!

Cum se cumpără BNKR (BNKR)

Vrei să știi cum să cumperi BNKR? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra BNKR cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

BNKR în monede locale

1 BNKR(BNKR) în VND
9.6707625
1 BNKR(BNKR) în AUD
A$0.000562275
1 BNKR(BNKR) în GBP
0.00027195
1 BNKR(BNKR) în EUR
0.000312375
1 BNKR(BNKR) în USD
$0.0003675
1 BNKR(BNKR) în MYR
RM0.00155085
1 BNKR(BNKR) în TRY
0.015387225
1 BNKR(BNKR) în JPY
¥0.055125
1 BNKR(BNKR) în ARS
ARS$0.534933
1 BNKR(BNKR) în RUB
0.02978955
1 BNKR(BNKR) în INR
0.03234735
1 BNKR(BNKR) în IDR
Rp6.12499755
1 BNKR(BNKR) în PHP
0.0213591
1 BNKR(BNKR) în EGP
￡E.0.01748565
1 BNKR(BNKR) în BRL
R$0.0019845
1 BNKR(BNKR) în CAD
C$0.0005145
1 BNKR(BNKR) în BDT
0.044897475
1 BNKR(BNKR) în NGN
0.54043815
1 BNKR(BNKR) în COP
$1.4189175
1 BNKR(BNKR) în ZAR
R.0.0063798
1 BNKR(BNKR) în UAH
0.01538355
1 BNKR(BNKR) în TZS
T.Sh.0.905170875
1 BNKR(BNKR) în VES
Bs0.0738675
1 BNKR(BNKR) în CLP
$0.35133
1 BNKR(BNKR) în PKR
Rs0.1043406
1 BNKR(BNKR) în KZT
0.19832505
1 BNKR(BNKR) în THB
฿0.0119952
1 BNKR(BNKR) în TWD
NT$0.011256525
1 BNKR(BNKR) în AED
د.إ0.001348725
1 BNKR(BNKR) în CHF
Fr0.000290325
1 BNKR(BNKR) în HKD
HK$0.002855475
1 BNKR(BNKR) în AMD
֏0.141561
1 BNKR(BNKR) în MAD
.د.م0.003369975
1 BNKR(BNKR) în MXN
$0.006750975
1 BNKR(BNKR) în SAR
ريال0.001378125
1 BNKR(BNKR) în ETB
Br0.05450025
1 BNKR(BNKR) în KES
KSh0.047609625
1 BNKR(BNKR) în JOD
د.أ0.0002605575
1 BNKR(BNKR) în PLN
0.0013377
1 BNKR(BNKR) în RON
лв0.0016023
1 BNKR(BNKR) în SEK
kr0.003465525
1 BNKR(BNKR) în BGN
лв0.000613725
1 BNKR(BNKR) în HUF
Ft0.122785425
1 BNKR(BNKR) în CZK
0.0076587
1 BNKR(BNKR) în KWD
د.ك0.0001120875
1 BNKR(BNKR) în ILS
0.00121275
1 BNKR(BNKR) în BOB
Bs0.002546775
1 BNKR(BNKR) în AZN
0.00062475
1 BNKR(BNKR) în TJS
SM0.003399375
1 BNKR(BNKR) în GEL
0.00099225
1 BNKR(BNKR) în AOA
Kz0.336846825
1 BNKR(BNKR) în BHD
.د.ب0.00013818
1 BNKR(BNKR) în BMD
$0.0003675
1 BNKR(BNKR) în DKK
kr0.002352
1 BNKR(BNKR) în HNL
L0.00967995
1 BNKR(BNKR) în MUR
0.016548525
1 BNKR(BNKR) în NAD
$0.006427575
1 BNKR(BNKR) în NOK
kr0.00369705
1 BNKR(BNKR) în NZD
$0.00063945
1 BNKR(BNKR) în PAB
B/.0.0003675
1 BNKR(BNKR) în PGK
K0.001569225
1 BNKR(BNKR) în QAR
ر.ق0.001341375
1 BNKR(BNKR) în RSD
дин.0.0369264
1 BNKR(BNKR) în UZS
soʻm4.4817066
1 BNKR(BNKR) în ALL
L0.030469425
1 BNKR(BNKR) în ANG
ƒ0.000657825
1 BNKR(BNKR) în AWG
ƒ0.0006615
1 BNKR(BNKR) în BBD
$0.000735
1 BNKR(BNKR) în BAM
KM0.000613725
1 BNKR(BNKR) în BIF
Fr1.087065
1 BNKR(BNKR) în BND
$0.000474075
1 BNKR(BNKR) în BSD
$0.0003675
1 BNKR(BNKR) în JMD
$0.059244675
1 BNKR(BNKR) în KHR
1.481851875
1 BNKR(BNKR) în KMF
Fr0.155085
1 BNKR(BNKR) în LAK
7.989130275
1 BNKR(BNKR) în LKR
රු0.111598725
1 BNKR(BNKR) în MDL
L0.006214425
1 BNKR(BNKR) în MGA
Ar1.6406229
1 BNKR(BNKR) în MOP
P0.00294735
1 BNKR(BNKR) în MVR
0.00562275
1 BNKR(BNKR) în MWK
MK0.639130275
1 BNKR(BNKR) în MZN
MT0.023486925
1 BNKR(BNKR) în NPR
रु0.05191305
1 BNKR(BNKR) în PYG
2.624685
1 BNKR(BNKR) în RWF
Fr0.5347125
1 BNKR(BNKR) în SBD
$0.003024525
1 BNKR(BNKR) în SCR
0.005111925
1 BNKR(BNKR) în SRD
$0.014483175
1 BNKR(BNKR) în SVC
$0.003222975
1 BNKR(BNKR) în SZL
L0.0064239
1 BNKR(BNKR) în TMT
m0.00128625
1 BNKR(BNKR) în TND
د.ت0.00107604
1 BNKR(BNKR) în TTD
$0.002499
1 BNKR(BNKR) în UGX
Sh1.28478
1 BNKR(BNKR) în XAF
Fr0.206535
1 BNKR(BNKR) în XCD
$0.00099225
1 BNKR(BNKR) în XOF
Fr0.206535
1 BNKR(BNKR) în XPF
Fr0.037485
1 BNKR(BNKR) în BWP
P0.0049392
1 BNKR(BNKR) în BZD
$0.000738675
1 BNKR(BNKR) în CVE
$0.0347655
1 BNKR(BNKR) în DJF
Fr0.065415
1 BNKR(BNKR) în DOP
$0.0232701
1 BNKR(BNKR) în DZD
د.ج0.047631675
1 BNKR(BNKR) în FJD
$0.000834225
1 BNKR(BNKR) în GNF
Fr3.1954125
1 BNKR(BNKR) în GTQ
Q0.0028224
1 BNKR(BNKR) în GYD
$0.077105175
1 BNKR(BNKR) în ISK
kr0.0444675

Resursă BNKR

Pentru o înțelegere mai aprofundată a BNKR, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre BNKR

Cât valorează BNKR (BNKR) astăzi?
Prețul pe viu pentru BNKR în USD este 0.0003675 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru BNKR în USD?
Prețul actual pentru BNKR la USD este $ 0.0003675. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru BNKR?
Capitalizarea de piață pentru BNKR este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru BNKR?
Ofertă aflată în circulație pentru BNKR este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru BNKR?
BNKR a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru BNKR?
BNKR a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru BNKR?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru BNKR este $ 60.57K USD.
Va crește BNKR în acest an?
BNKR ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru BNKR pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-19 08:07:21 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

