Tokenomie pentru Laika (LAIKAL2) Descoperă informații cheie despre Laika (LAIKAL2), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Laika (LAIKAL2) Laïka is the first Layer 2 on Dogecoin designed to enhance the use of native Dogecoin assets. Our mission is to unlock the potential of Dogecoin assets and bring DogFi (DeFi on $DOGE) to the cryptospace. Laïka is the first Layer 2 on Dogecoin designed to enhance the use of native Dogecoin assets. Our mission is to unlock the potential of Dogecoin assets and bring DogFi (DeFi on $DOGE) to the cryptospace. Pagină de internet oficială: https://www.laika.market/ Carte albă: https://litepaper.laikachain.dog/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x19E1F2f837a3b90EBd0730cb6111189Be0E1b6D6 Cumpără LAIKAL2 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Laika (LAIKAL2) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Laika (LAIKAL2), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 19.32M $ 19.32M $ 19.32M Maxim dintotdeauna: $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 Minim dintotdeauna: $ 0.030880648400825817 $ 0.030880648400825817 $ 0.030880648400825817 Preț curent: $ 0.19323 $ 0.19323 $ 0.19323 Află mai mult despre prețul tokenului Laika (LAIKAL2)

Tokenomie pentru Laika (LAIKAL2): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Laika (LAIKAL2) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LAIKAL2 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LAIKAL2 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LAIKAL2, explorează prețul în direct al tokenului LAIKAL2!

Cum se cumpără LAIKAL2 Te interesează să adaugi Laika (LAIKAL2) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru LAIKAL2, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra LAIKAL2 pe MEXC!

Istoric de preț pentru Laika (LAIKAL2) Analiza istoricului de preț pentru LAIKAL2 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LAIKAL2!

Predicție de preț pentru LAIKAL2 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LAIKAL2? Pagina noastră de predicție de preț pentru LAIKAL2 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LAIKAL2!

