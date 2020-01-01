Tokenomie pentru Kaizen Finance (KZEN) Descoperă informații cheie despre Kaizen Finance (KZEN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Kaizen Finance (KZEN) Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon! Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon! Pagină de internet oficială: https://kaizen.finance Carte albă: https://kaizen.finance/assets/white-papers/The%20Kaizen%20Protocol%20Wite%20paper%20v4%202021.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/kZEn3aDxEzcFADPe2VQ6WcJRbS1hVGjUcgCw4HiuYSU Cumpără KZEN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Kaizen Finance (KZEN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kaizen Finance (KZEN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 186.21K $ 186.21K $ 186.21K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 428.76M $ 428.76M $ 428.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 434.30K $ 434.30K $ 434.30K Maxim dintotdeauna: $ 0.1008 $ 0.1008 $ 0.1008 Minim dintotdeauna: $ 0.000430533527020343 $ 0.000430533527020343 $ 0.000430533527020343 Preț curent: $ 0.0004343 $ 0.0004343 $ 0.0004343 Află mai mult despre prețul tokenului Kaizen Finance (KZEN)

Tokenomie pentru Kaizen Finance (KZEN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kaizen Finance (KZEN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KZEN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KZEN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KZEN, explorează prețul în direct al tokenului KZEN!

