Tokenomie pentru CyberKongz (KONG) Descoperă informații cheie despre CyberKongz (KONG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru CyberKongz (KONG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CyberKongz (KONG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.37M $ 3.37M $ 3.37M Maxim dintotdeauna: $ 0.084 $ 0.084 $ 0.084 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.00337 $ 0.00337 $ 0.00337 Află mai mult despre prețul tokenului CyberKongz (KONG) Cumpără KONG acum!

Informații despre CyberKongz (KONG) CyberKongz have paved the way for NFT projects and the concept of utility; pioneering innovations such as ERC-20 pair, smart contract protection, second collection utility, and more. The project is aimed at web3 enthusiasts with a passion for NFTs and DeFi。 CyberKongz have partnered with huge web2 brands such adidas and Kawada (nanoblocks), launching sell out physical and digital products CyberKongz have paved the way for NFT projects and the concept of utility; pioneering innovations such as ERC-20 pair, smart contract protection, second collection utility, and more. The project is aimed at web3 enthusiasts with a passion for NFTs and DeFi。 CyberKongz have partnered with huge web2 brands such adidas and Kawada (nanoblocks), launching sell out physical and digital products Pagină de internet oficială: https://www.cyberkongz.com Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x8db036f007841c21b97eff7dfc2c187241d59baf

Tokenomie pentru CyberKongz (KONG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CyberKongz (KONG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KONG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KONG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KONG, explorează prețul în direct al tokenului KONG!

Cum se cumpără KONG Te interesează să adaugi CyberKongz (KONG) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru KONG, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra KONG pe MEXC! Istoric de preț pentru CyberKongz (KONG) Analiza istoricului de preț pentru KONG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru KONG! Predicție de preț pentru KONG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KONG? Pagina noastră de predicție de preț pentru KONG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KONG!

