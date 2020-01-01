Tokenomie pentru Klaus (KLAUS) Descoperă informații cheie despre Klaus (KLAUS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Klaus (KLAUS) Klaus is the new meme sensation, ready to claim the throne as the memecoin of this meme supercycle. ONE KLAUS. ONE MISSION. ONE REVOLUTION - TO OVERTHROW THE US DOLLAR. Klaus is the new meme sensation, ready to claim the throne as the memecoin of this meme supercycle. ONE KLAUS. ONE MISSION. ONE REVOLUTION - TO OVERTHROW THE US DOLLAR. Pagină de internet oficială: https://www.klausoneth.com/ Explorator de blocuri: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xb612bFC5cE2FB1337Bd29F5Af24ca85DbB181cE2 Cumpără KLAUS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Klaus (KLAUS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Klaus (KLAUS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 124.70K $ 124.70K $ 124.70K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 124.70K $ 124.70K $ 124.70K Maxim dintotdeauna: $ 0.0686 $ 0.0686 $ 0.0686 Minim dintotdeauna: $ 0.000110201404703292 $ 0.000110201404703292 $ 0.000110201404703292 Preț curent: $ 0.0001247 $ 0.0001247 $ 0.0001247 Află mai mult despre prețul tokenului Klaus (KLAUS)

Tokenomie pentru Klaus (KLAUS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Klaus (KLAUS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KLAUS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KLAUS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KLAUS, explorează prețul în direct al tokenului KLAUS!

Cum se cumpără KLAUS Te interesează să adaugi Klaus (KLAUS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru KLAUS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra KLAUS pe MEXC!

Istoric de preț pentru Klaus (KLAUS) Analiza istoricului de preț pentru KLAUS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru KLAUS!

Predicție de preț pentru KLAUS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KLAUS? Pagina noastră de predicție de preț pentru KLAUS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KLAUS!

