Tokenomie pentru KINIC (KINIC) Descoperă informații cheie despre KINIC (KINIC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre KINIC (KINIC) Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases. Pagină de internet oficială: https://kinic.io/ Carte albă: https://74iy7-xqaaa-aaaaf-qagra-cai.ic0.app/whitepaper Explorator de blocuri: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/7jkta-eyaaa-aaaaq-aaarq-cai

Tokenomie și analiză de preț pentru KINIC (KINIC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru KINIC (KINIC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.01M Ofertă totală: $ 6.08M Ofertă aflată în circulație: $ 2.87M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.46M Maxim dintotdeauna: $ 7.899 Minim dintotdeauna: $ 0.48633364337968216 Preț curent: $ 1.7462

Tokenomie pentru KINIC (KINIC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru KINIC (KINIC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KINIC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KINIC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KINIC, explorează prețul în direct al tokenului KINIC!

Istoric de preț pentru KINIC (KINIC) Analiza istoricului de preț pentru KINIC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru KINIC!

Predicție de preț pentru KINIC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KINIC? Pagina noastră de predicție de preț pentru KINIC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KINIC!

