Informații despre JITO (JTO) JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite. JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite. Pagină de internet oficială: https://www.jito.network/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL

Tokenomie și analiză de preț pentru JITO (JTO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru JITO (JTO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 591.97M $ 591.97M $ 591.97M Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 381.67M $ 381.67M $ 381.67M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B Maxim dintotdeauna: $ 5.32 $ 5.32 $ 5.32 Minim dintotdeauna: $ 0.5362303075154018 $ 0.5362303075154018 $ 0.5362303075154018 Preț curent: $ 1.551 $ 1.551 $ 1.551 Află mai mult despre prețul tokenului JITO (JTO)

Tokenomie pentru JITO (JTO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru JITO (JTO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JTO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JTO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JTO, explorează prețul în direct al tokenului JTO!

Istoric de preț pentru JITO (JTO) Analiza istoricului de preț pentru JTO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru JTO!

Predicție de preț pentru JTO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta JTO? Pagina noastră de predicție de preț pentru JTO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul JTO!

