Informații despre izumi Finance (IZI) izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way. Pagină de internet oficială: https://izumi.finance/home Carte albă: https://docs.izumi.finance/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x9ad37205d608b8b219e6a2573f922094cec5c200

Tokenomie și analiză de preț pentru izumi Finance (IZI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru izumi Finance (IZI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.90M $ 7.90M $ 7.90M Ofertă totală: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ofertă aflată în circulație: $ 787.40M $ 787.40M $ 787.40M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.06M $ 20.06M $ 20.06M Maxim dintotdeauna: $ 0.2324 $ 0.2324 $ 0.2324 Minim dintotdeauna: $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 Preț curent: $ 0.010028 $ 0.010028 $ 0.010028 Află mai mult despre prețul tokenului izumi Finance (IZI)

Tokenomie pentru izumi Finance (IZI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru izumi Finance (IZI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IZI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IZI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IZI, explorează prețul în direct al tokenului IZI!

Cum se cumpără IZI Te interesează să adaugi izumi Finance (IZI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru IZI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra IZI pe MEXC!

Istoric de preț pentru izumi Finance (IZI) Analiza istoricului de preț pentru IZI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru IZI!

Predicție de preț pentru IZI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta IZI? Pagina noastră de predicție de preț pentru IZI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul IZI!

