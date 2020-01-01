Tokenomie pentru Hatom (HTM) Descoperă informații cheie despre Hatom (HTM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hatom (HTM) Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain. Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain. Pagină de internet oficială: http://hatom.com/ Carte albă: https://docs.hatom.com/getting-started/learn-more-about-hatom-token/whitepaper Explorator de blocuri: https://explorer.multiversx.com/tokens/HTM-f51d55 Cumpără HTM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hatom (HTM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hatom (HTM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 16.67M $ 16.67M $ 16.67M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.13M $ 6.13M $ 6.13M Maxim dintotdeauna: $ 3.569 $ 3.569 $ 3.569 Minim dintotdeauna: $ 0.060058399116604114 $ 0.060058399116604114 $ 0.060058399116604114 Preț curent: $ 0.0613 $ 0.0613 $ 0.0613 Află mai mult despre prețul tokenului Hatom (HTM)

Tokenomie pentru Hatom (HTM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hatom (HTM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HTM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HTM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HTM, explorează prețul în direct al tokenului HTM!

Cum se cumpără HTM Te interesează să adaugi Hatom (HTM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HTM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HTM pe MEXC!

Istoric de preț pentru Hatom (HTM) Analiza istoricului de preț pentru HTM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HTM!

Predicție de preț pentru HTM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HTM? Pagina noastră de predicție de preț pentru HTM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HTM!

