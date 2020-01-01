Tokenomie pentru Hosico cat (HOSICO) Descoperă informații cheie despre Hosico cat (HOSICO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hosico cat (HOSICO) A cat meme token on SOLANA. A cat meme token on SOLANA. Pagină de internet oficială: https://www.hosico.cat/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/9wK8yN6iz1ie5kEJkvZCTxyN1x5sTdNfx8yeMY8Ebonk Cumpără HOSICO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hosico cat (HOSICO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hosico cat (HOSICO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.40M $ 7.40M $ 7.40M Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.40M $ 7.40M $ 7.40M Maxim dintotdeauna: $ 0.077 $ 0.077 $ 0.077 Minim dintotdeauna: $ 0.007260479319847378 $ 0.007260479319847378 $ 0.007260479319847378 Preț curent: $ 0.007399 $ 0.007399 $ 0.007399 Află mai mult despre prețul tokenului Hosico cat (HOSICO)

Tokenomie pentru Hosico cat (HOSICO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hosico cat (HOSICO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HOSICO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HOSICO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HOSICO, explorează prețul în direct al tokenului HOSICO!

Cum se cumpără HOSICO Te interesează să adaugi Hosico cat (HOSICO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HOSICO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HOSICO pe MEXC!

Istoric de preț pentru Hosico cat (HOSICO) Analiza istoricului de preț pentru HOSICO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HOSICO!

Predicție de preț pentru HOSICO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HOSICO? Pagina noastră de predicție de preț pentru HOSICO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HOSICO!

