Tokenomie pentru Defi App (HOME) Descoperă informații cheie despre Defi App (HOME), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Defi App (HOME) Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody. Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody. Pagină de internet oficială: https://defi.app Carte albă: https://docs.defi.app/knowledge-base Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/J3umBWqhSjd13sag1E1aUojViWvPYA5dFNyqpKuX3WXj Cumpără HOME acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Defi App (HOME) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Defi App (HOME), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 83.34M $ 83.34M $ 83.34M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 2.72B $ 2.72B $ 2.72B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 306.40M $ 306.40M $ 306.40M Maxim dintotdeauna: $ 0.05334 $ 0.05334 $ 0.05334 Minim dintotdeauna: $ 0.017889405692103334 $ 0.017889405692103334 $ 0.017889405692103334 Preț curent: $ 0.03064 $ 0.03064 $ 0.03064 Află mai mult despre prețul tokenului Defi App (HOME)

Tokenomie pentru Defi App (HOME): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Defi App (HOME) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HOME care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HOME care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HOME, explorează prețul în direct al tokenului HOME!

Cum se cumpără HOME Te interesează să adaugi Defi App (HOME) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HOME, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HOME pe MEXC!

Istoric de preț pentru Defi App (HOME) Analiza istoricului de preț pentru HOME ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HOME!

Predicție de preț pentru HOME Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HOME? Pagina noastră de predicție de preț pentru HOME combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HOME!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

