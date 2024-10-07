Tokenomie pentru Sudeng (HIPPO) Descoperă informații cheie despre Sudeng (HIPPO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Sudeng (HIPPO) No cats, no dogs. Only $HIPPO, driven by the people. No cats, no dogs. Only $HIPPO, driven by the people. Pagină de internet oficială: https://www.hippocto.meme/ Explorator de blocuri: https://suiscan.xyz/coin/0x8993129d72e733985f7f1a00396cbd055bad6f817fee36576ce483c8bbb8b87b::sudeng::SUDENG Cumpără HIPPO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Sudeng (HIPPO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sudeng (HIPPO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 31.89M $ 31.89M $ 31.89M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 31.89M $ 31.89M $ 31.89M Maxim dintotdeauna: $ 0.029999 $ 0.029999 $ 0.029999 Minim dintotdeauna: $ 0.001332187725563984 $ 0.001332187725563984 $ 0.001332187725563984 Preț curent: $ 0.003189 $ 0.003189 $ 0.003189 Află mai mult despre prețul tokenului Sudeng (HIPPO)

Structura în profunzime a tokenului Sudeng (HIPPO) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri HIPPO. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Overview sudeng (HIPPO) is a flagship memecoin on the Sui blockchain, inspired by the viral hippo "Su Deng." It is a community-driven project with a philanthropic angle, donating a portion of its revenues to wildlife conservation, notably supporting the Khao Kheow Open Zoo in Thailand. The token launched in 2024 and quickly gained traction within the Sui ecosystem, achieving notable liquidity and price milestones. 1. Issuance Mechanism Type: Community-launched memecoin on Sui blockchain.

Community-launched memecoin on Sui blockchain. Initial Distribution: The token was introduced during the 2024 memecoin boom, with liquidity established on Sui decentralized exchanges (DEXs).

The token was introduced during the 2024 memecoin boom, with liquidity established on Sui decentralized exchanges (DEXs). Supply Model: The specific total supply and emission schedule are not detailed in the available sources, but as a memecoin, it likely follows a fixed or pre-minted supply model typical of similar projects. 2. Allocation Mechanism While detailed allocation tables are not provided in the public documentation, the following can be inferred from the project’s positioning and typical memecoin practices: Allocation Category Description Community/DEX Liquidity Majority of tokens likely distributed via DEX liquidity pools and trading. Philanthropy Fund A portion of revenues is allocated to wildlife conservation efforts. Team/Development Not explicitly stated, but community-driven management is emphasized. Marketing/Community Community engagement and meme propagation are core to the token’s growth. 3. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: Speculative trading and community engagement, as is standard for memecoins. Philanthropic impact: A portion of revenues supports wildlife causes, adding a unique utility and incentive for holders who value social impact.

Incentives: Community participation and meme culture propagation. Potential for price appreciation driven by community hype and charitable initiatives. No explicit staking, governance, or DeFi utility is described, aligning with the memecoin ethos.

4. Locking Mechanism Locking/Unlocking: There is no evidence of a formal token locking or vesting mechanism for HIPPO (sudeng). As a memecoin, tokens are typically fully liquid upon launch, with no vesting for team or early contributors unless otherwise specified. The absence of a lock-up period is consistent with the project’s community-driven, open-access approach.

5. Unlocking Time Unlocking Schedule: Not applicable; tokens are presumed to be unlocked and freely tradable from launch. No vesting cliffs or gradual unlocks are mentioned in available documentation.

6. Summary Table Mechanism Details Issuance Community launch, likely fixed/pre-minted supply, DEX liquidity introduction Allocation Community/DEX, philanthropy fund, team (implied), marketing/community (implied) Usage/Incentives Speculation, meme engagement, charitable donations, community-driven growth Locking No formal locking; tokens are liquid and tradable from launch Unlocking No vesting or unlock schedule; all tokens presumed unlocked at launch 7. Additional Context and Implications Market Impact: HIPPO (sudeng) reached an all-time high of $0.0143 on October 7, 2024, reflecting strong community interest and the power of meme-driven narratives in crypto.

HIPPO (sudeng) reached an all-time high of $0.0143 on October 7, 2024, reflecting strong community interest and the power of meme-driven narratives in crypto. Philanthropy: The integration of charitable giving distinguishes HIPPO from many other memecoins, potentially broadening its appeal beyond pure speculation.

The integration of charitable giving distinguishes HIPPO from many other memecoins, potentially broadening its appeal beyond pure speculation. Risks: As with all memecoins, HIPPO is subject to high volatility, speculative trading, and lacks intrinsic utility beyond community and charitable engagement.

As with all memecoins, HIPPO is subject to high volatility, speculative trading, and lacks intrinsic utility beyond community and charitable engagement. No Locking/Unlocking: The absence of vesting or lock-up periods means there is no artificial supply restriction, which can lead to both rapid price appreciation and sharp corrections. 8. References KuCoin: Top Projects in the Sui Network Ecosystem to Watch in 2025

HTX Exchange: HIPPO Token Information

Kraken: sudeng (HIPPO) Price

Official HIPPO Website

SuiScan Explorer: sudeng Token 9. Conclusion sudeng (HIPPO) exemplifies the new wave of memecoins that blend viral internet culture with real-world impact. Its token economics are simple and transparent, with no complex vesting or locking mechanisms, and its unique philanthropic angle sets it apart in the crowded memecoin landscape. However, as with all such tokens, participants should be aware of the speculative nature and inherent risks.

Tokenomie pentru Sudeng (HIPPO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sudeng (HIPPO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HIPPO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HIPPO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HIPPO, explorează prețul în direct al tokenului HIPPO!

Cum se cumpără HIPPO Te interesează să adaugi Sudeng (HIPPO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HIPPO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HIPPO pe MEXC!

Istoric de preț pentru Sudeng (HIPPO) Analiza istoricului de preț pentru HIPPO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HIPPO!

Predicție de preț pentru HIPPO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HIPPO? Pagina noastră de predicție de preț pentru HIPPO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HIPPO!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!