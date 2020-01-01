Tokenomie pentru Hive Intelligence (HINT) Descoperă informații cheie despre Hive Intelligence (HINT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hive Intelligence (HINT) Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly. Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly. Pagină de internet oficială: http://hiveintelligence.xyz Carte albă: http://docs.hiveintelligence.xyz Explorator de blocuri: https://basescan.org//address/0x91dA780BC7f4B7Cf19ABE90411a2a296Ec5FF787 Cumpără HINT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hive Intelligence (HINT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hive Intelligence (HINT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 460.38M $ 460.38M $ 460.38M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.10M $ 4.10M $ 4.10M Maxim dintotdeauna: $ 0.04414 $ 0.04414 $ 0.04414 Minim dintotdeauna: $ 0.00207862882740898 $ 0.00207862882740898 $ 0.00207862882740898 Preț curent: $ 0.004099 $ 0.004099 $ 0.004099 Află mai mult despre prețul tokenului Hive Intelligence (HINT)

Tokenomie pentru Hive Intelligence (HINT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hive Intelligence (HINT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HINT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HINT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HINT, explorează prețul în direct al tokenului HINT!

Cum se cumpără HINT Te interesează să adaugi Hive Intelligence (HINT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HINT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HINT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Hive Intelligence (HINT) Analiza istoricului de preț pentru HINT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HINT!

Predicție de preț pentru HINT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HINT? Pagina noastră de predicție de preț pentru HINT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HINT!

