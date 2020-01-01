Tokenomie pentru Hifi Finance (HIFI) Descoperă informații cheie despre Hifi Finance (HIFI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hifi Finance (HIFI) Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today. Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today. Pagină de internet oficială: https://hifi.finance/ Carte albă: https://docs.hifi.finance/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x4b9278b94a1112cad404048903b8d343a810b07e Cumpără HIFI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hifi Finance (HIFI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hifi Finance (HIFI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.93M $ 12.93M $ 12.93M Ofertă totală: $ 166.96M $ 166.96M $ 166.96M Ofertă aflată în circulație: $ 141.96M $ 141.96M $ 141.96M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.21M $ 15.21M $ 15.21M Maxim dintotdeauna: $ 2.6371 $ 2.6371 $ 2.6371 Minim dintotdeauna: $ 0.051917170291608486 $ 0.051917170291608486 $ 0.051917170291608486 Preț curent: $ 0.09108 $ 0.09108 $ 0.09108 Află mai mult despre prețul tokenului Hifi Finance (HIFI)

Tokenomie pentru Hifi Finance (HIFI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hifi Finance (HIFI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HIFI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HIFI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HIFI, explorează prețul în direct al tokenului HIFI!

Istoric de preț pentru Hifi Finance (HIFI) Analiza istoricului de preț pentru HIFI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HIFI!

Predicție de preț pentru HIFI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HIFI? Pagina noastră de predicție de preț pentru HIFI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HIFI!

