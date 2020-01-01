Tokenomie pentru HELLO (HELLO) Descoperă informații cheie despre HELLO (HELLO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre HELLO (HELLO) HELLO Labs is the future of crypto and entertainment, a Web3 native ecosystem that incubates, produces, funds and distributes original programming, games and NFTs. Coining the term "Cryptotainment", we are designed to fully realize the vast potential of Web3 and appeal to both crypto and mainstream mass audiences. The $HELLO token is at the heart of the Web3 ecosystem. $HELLO will be utilized for accessing exclusive content, playing games in the HELLO Arcade, and purchasing NFTs. As the ecosystem grows, further utility will be revealed. HELLO Labs is the future of crypto and entertainment, a Web3 native ecosystem that incubates, produces, funds and distributes original programming, games and NFTs. Coining the term "Cryptotainment", we are designed to fully realize the vast potential of Web3 and appeal to both crypto and mainstream mass audiences. The $HELLO token is at the heart of the Web3 ecosystem. $HELLO will be utilized for accessing exclusive content, playing games in the HELLO Arcade, and purchasing NFTs. As the ecosystem grows, further utility will be revealed. Pagină de internet oficială: https://hello.one/ Carte albă: https://whitepaper.hello.one/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/4h49hPGphLNJNDRyiBwzvKoasR3rw1WJCEv19PhUbSS4 Cumpără HELLO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru HELLO (HELLO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HELLO (HELLO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.14M $ 6.14M $ 6.14M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 731.58M $ 731.58M $ 731.58M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.39M $ 8.39M $ 8.39M Maxim dintotdeauna: $ 0.227 $ 0.227 $ 0.227 Minim dintotdeauna: $ 0.004364094763133339 $ 0.004364094763133339 $ 0.004364094763133339 Preț curent: $ 0.008387 $ 0.008387 $ 0.008387 Află mai mult despre prețul tokenului HELLO (HELLO)

Tokenomie pentru HELLO (HELLO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HELLO (HELLO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HELLO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HELLO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HELLO, explorează prețul în direct al tokenului HELLO!

Cum se cumpără HELLO Te interesează să adaugi HELLO (HELLO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HELLO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HELLO pe MEXC!

Istoric de preț pentru HELLO (HELLO) Analiza istoricului de preț pentru HELLO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HELLO!

Predicție de preț pentru HELLO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HELLO? Pagina noastră de predicție de preț pentru HELLO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HELLO!

