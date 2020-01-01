Tokenomie pentru HAROLD (HAROLD)
Informații despre HAROLD (HAROLD)
Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor.
Tokenomie și analiză de preț pentru HAROLD (HAROLD)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HAROLD (HAROLD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru HAROLD (HAROLD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru HAROLD (HAROLD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri HAROLD care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri HAROLD care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru HAROLD, explorează prețul în direct al tokenului HAROLD!
Cum se cumpără HAROLD
Te interesează să adaugi HAROLD (HAROLD) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HAROLD, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.
Istoric de preț pentru HAROLD (HAROLD)
Analiza istoricului de preț pentru HAROLD ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.
Predicție de preț pentru HAROLD
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HAROLD? Pagina noastră de predicție de preț pentru HAROLD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.
Cumpără HAROLD (HAROLD)
Sumă
1 HAROLD = 0.003436 USD