Tokenomie pentru HAROLD (HAROLD) Descoperă informații cheie despre HAROLD (HAROLD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre HAROLD (HAROLD) Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor. Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor. Pagină de internet oficială: https://harold.vip Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/3vgopg7xm3EWkXfxmWPUpcf7g939hecfqg18sLuXDzVt Cumpără HAROLD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru HAROLD (HAROLD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HAROLD (HAROLD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Ofertă totală: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ofertă aflată în circulație: $ 787.01M $ 787.01M $ 787.01M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M Maxim dintotdeauna: $ 0.03451 $ 0.03451 $ 0.03451 Minim dintotdeauna: $ 0.000243196545487044 $ 0.000243196545487044 $ 0.000243196545487044 Preț curent: $ 0.003436 $ 0.003436 $ 0.003436 Află mai mult despre prețul tokenului HAROLD (HAROLD)

Tokenomie pentru HAROLD (HAROLD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HAROLD (HAROLD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HAROLD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HAROLD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HAROLD, explorează prețul în direct al tokenului HAROLD!

Cum se cumpără HAROLD Te interesează să adaugi HAROLD (HAROLD) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HAROLD, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HAROLD pe MEXC!

Istoric de preț pentru HAROLD (HAROLD) Analiza istoricului de preț pentru HAROLD ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HAROLD!

Predicție de preț pentru HAROLD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HAROLD? Pagina noastră de predicție de preț pentru HAROLD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HAROLD!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!