Tokenomie pentru Hamster (HAM) Descoperă informații cheie despre Hamster (HAM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hamster (HAM) Hamster coin is decentralized and supported by a community of enthusiasts. We encourage consistent open communication and believe trust, transparency, and community are the 3 pillars to building professional success. Hamster coin is decentralized and supported by a community of enthusiasts. We encourage consistent open communication and believe trust, transparency, and community are the 3 pillars to building professional success. Pagină de internet oficială: https://swaphamster.io/ Carte albă: https://swaphamster.io/HamsterWhitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x679d5b2d94f454c950d683d159b87aa8eae37c9e Cumpără HAM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hamster (HAM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hamster (HAM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 763.19K $ 763.19K $ 763.19K Ofertă totală: $ 10,000.00T $ 10,000.00T $ 10,000.00T Ofertă aflată în circulație: $ 2,384.23T $ 2,384.23T $ 2,384.23T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.20M $ 3.20M $ 3.20M Maxim dintotdeauna: $ 0.00000008 $ 0.00000008 $ 0.00000008 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0000000003201 $ 0.0000000003201 $ 0.0000000003201 Află mai mult despre prețul tokenului Hamster (HAM)

Tokenomie pentru Hamster (HAM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hamster (HAM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HAM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HAM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HAM, explorează prețul în direct al tokenului HAM!

Cum se cumpără HAM Te interesează să adaugi Hamster (HAM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HAM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HAM pe MEXC!

Istoric de preț pentru Hamster (HAM) Analiza istoricului de preț pentru HAM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HAM!

Predicție de preț pentru HAM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HAM? Pagina noastră de predicție de preț pentru HAM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HAM!

