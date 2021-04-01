Tokenomie pentru HAI (HAI) Descoperă informații cheie despre HAI (HAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre HAI (HAI) Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services. Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services. Pagină de internet oficială: https://hacken.ai Carte albă: https://hacken.ai/tokenomics.pdf Explorator de blocuri: https://vechainstats.com/account/0xacc280010b2ee0efc770bce34774376656d8ce14 Cumpără HAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru HAI (HAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HAI (HAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.02M $ 6.02M $ 6.02M Ofertă totală: $ 958.34M $ 958.34M $ 958.34M Ofertă aflată în circulație: $ 833.34M $ 833.34M $ 833.34M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.22M $ 7.22M $ 7.22M Maxim dintotdeauna: $ 0.4813 $ 0.4813 $ 0.4813 Minim dintotdeauna: $ 0.000048907555818186 $ 0.000048907555818186 $ 0.000048907555818186 Preț curent: $ 0.007222 $ 0.007222 $ 0.007222 Află mai mult despre prețul tokenului HAI (HAI)

Tokenomie pentru HAI (HAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HAI (HAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HAI, explorează prețul în direct al tokenului HAI!

Cum se cumpără HAI Te interesează să adaugi HAI (HAI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HAI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HAI pe MEXC!

Istoric de preț pentru HAI (HAI) Analiza istoricului de preț pentru HAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HAI!

Predicție de preț pentru HAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru HAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HAI!

