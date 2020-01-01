Tokenomie pentru Xeno Governance (GXE) Descoperă informații cheie despre Xeno Governance (GXE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Xeno Governance (GXE) Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace. Pagină de internet oficială: https://project-xeno.com/ Carte albă: https://project-xeno-1.gitbook.io/project-xeno-whitepaper-en/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x510975eda48a97e0ca228dd04d1217292487bea6

Tokenomie și analiză de preț pentru Xeno Governance (GXE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Xeno Governance (GXE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 5.99B $ 5.99B $ 5.99B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.53M $ 9.53M $ 9.53M Maxim dintotdeauna: $ 0.29998 $ 0.29998 $ 0.29998 Minim dintotdeauna: $ 0.001043390131716337 $ 0.001043390131716337 $ 0.001043390131716337 Preț curent: $ 0.001589 $ 0.001589 $ 0.001589 Află mai mult despre prețul tokenului Xeno Governance (GXE)

Tokenomie pentru Xeno Governance (GXE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Xeno Governance (GXE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GXE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GXE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GXE, explorează prețul în direct al tokenului GXE!

Cum se cumpără GXE

Istoric de preț pentru Xeno Governance (GXE) Analiza istoricului de preț pentru GXE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru GXE

