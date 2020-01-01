Tokenomie pentru Guru Network (GURU) Descoperă informații cheie despre Guru Network (GURU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Guru Network (GURU) Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making. Pagină de internet oficială: https://www.gurunetwork.ai Carte albă: https://gurunetwork.ai/assets/img/litepapper_dexguru_network.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0x525574c899a7c877a11865339e57376092168258 Cumpără GURU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Guru Network (GURU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Guru Network (GURU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 795.00K $ 795.00K $ 795.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Minim dintotdeauna: $ 0.00045715956718661 $ 0.00045715956718661 $ 0.00045715956718661 Preț curent: $ 0.000795 $ 0.000795 $ 0.000795 Află mai mult despre prețul tokenului Guru Network (GURU)

Tokenomie pentru Guru Network (GURU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Guru Network (GURU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GURU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GURU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GURU, explorează prețul în direct al tokenului GURU!

Cum se cumpără GURU Te interesează să adaugi Guru Network (GURU) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GURU, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GURU pe MEXC!

Istoric de preț pentru Guru Network (GURU) Analiza istoricului de preț pentru GURU ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GURU!

Predicție de preț pentru GURU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GURU? Pagina noastră de predicție de preț pentru GURU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GURU!

