Tokenomie pentru Gains Network (GNS) Descoperă informații cheie despre Gains Network (GNS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gains Network (GNS) Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary. Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary. Pagină de internet oficială: https://gains.trade Carte albă: https://gainsnetwork.gitbook.io/docs-home/ Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0xE5417Af564e4bFDA1c483642db72007871397896 Cumpără GNS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Gains Network (GNS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gains Network (GNS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 49.60M $ 49.60M $ 49.60M Ofertă totală: $ 27.96M $ 27.96M $ 27.96M Ofertă aflată în circulație: $ 27.96M $ 27.96M $ 27.96M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 49.60M $ 49.60M $ 49.60M Maxim dintotdeauna: $ 15 $ 15 $ 15 Minim dintotdeauna: $ 0.25898651506436027 $ 0.25898651506436027 $ 0.25898651506436027 Preț curent: $ 1.774 $ 1.774 $ 1.774 Află mai mult despre prețul tokenului Gains Network (GNS)

Tokenomie pentru Gains Network (GNS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gains Network (GNS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GNS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GNS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GNS, explorează prețul în direct al tokenului GNS!

Cum se cumpără GNS Te interesează să adaugi Gains Network (GNS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GNS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GNS pe MEXC!

Istoric de preț pentru Gains Network (GNS) Analiza istoricului de preț pentru GNS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GNS!

Predicție de preț pentru GNS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GNS? Pagina noastră de predicție de preț pentru GNS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GNS!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!