Tokenomie pentru Gnosis (GNO) Descoperă informații cheie despre Gnosis (GNO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gnosis (GNO) Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum. Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum. Pagină de internet oficială: https://gnosis.io/ Carte albă: https://github.com/gnosis/research/blob/master/gnosis-whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96 Cumpără GNO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Gnosis (GNO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gnosis (GNO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 359.36M $ 359.36M $ 359.36M Ofertă totală: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Ofertă aflată în circulație: $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 408.50M $ 408.50M $ 408.50M Maxim dintotdeauna: $ 445.2 $ 445.2 $ 445.2 Minim dintotdeauna: $ 7.05027795992 $ 7.05027795992 $ 7.05027795992 Preț curent: $ 136.17 $ 136.17 $ 136.17 Află mai mult despre prețul tokenului Gnosis (GNO)

Tokenomie pentru Gnosis (GNO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gnosis (GNO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GNO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GNO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GNO, explorează prețul în direct al tokenului GNO!

Cum se cumpără GNO Te interesează să adaugi Gnosis (GNO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GNO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GNO pe MEXC!

Istoric de preț pentru Gnosis (GNO) Analiza istoricului de preț pentru GNO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GNO!

Predicție de preț pentru GNO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GNO? Pagina noastră de predicție de preț pentru GNO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GNO!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!