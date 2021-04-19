Tokenomie pentru GraphLinq (GLQ) Descoperă informații cheie despre GraphLinq (GLQ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GraphLinq (GLQ) GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation. Pagină de internet oficială: https://graphlinq.io/ Carte albă: https://graphlinq.io/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.graphlinq.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru GraphLinq (GLQ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GraphLinq (GLQ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.14M $ 5.14M $ 5.14M Ofertă totală: $ 650.00M $ 650.00M $ 650.00M Ofertă aflată în circulație: $ 340.00M $ 340.00M $ 340.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.83M $ 9.83M $ 9.83M Maxim dintotdeauna: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Minim dintotdeauna: $ 0.00118026196749609 $ 0.00118026196749609 $ 0.00118026196749609 Preț curent: $ 0.015126 $ 0.015126 $ 0.015126 Află mai mult despre prețul tokenului GraphLinq (GLQ)

Tokenomie pentru GraphLinq (GLQ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GraphLinq (GLQ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GLQ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GLQ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GLQ, explorează prețul în direct al tokenului GLQ!

Cum se cumpără GLQ Te interesează să adaugi GraphLinq (GLQ) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GLQ, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru GraphLinq (GLQ) Analiza istoricului de preț pentru GLQ ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GLQ!

Predicție de preț pentru GLQ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GLQ? Pagina noastră de predicție de preț pentru GLQ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GLQ!

