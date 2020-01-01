Tokenomie pentru Goldfinch (GFI) Descoperă informații cheie despre Goldfinch (GFI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of "trust through consensus" and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.

Pagină de internet oficială: https://goldfinch.finance/
Carte albă: https://goldfinch.finance/goldfinch_whitepaper.pdf
Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xdab396ccf3d84cf2d07c4454e10c8a6f5b008d2b

Tokenomie și analiză de preț pentru Goldfinch (GFI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Goldfinch (GFI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 40.63M $ 40.63M $ 40.63M Ofertă totală: $ 114.29M $ 114.29M $ 114.29M Ofertă aflată în circulație: $ 83.54M $ 83.54M $ 83.54M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 55.59M $ 55.59M $ 55.59M Maxim dintotdeauna: $ 5.3146 $ 5.3146 $ 5.3146 Minim dintotdeauna: $ 0.29285259754006365 $ 0.29285259754006365 $ 0.29285259754006365 Preț curent: $ 0.4864 $ 0.4864 $ 0.4864 Află mai mult despre prețul tokenului Goldfinch (GFI)

Tokenomie pentru Goldfinch (GFI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Goldfinch (GFI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GFI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GFI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GFI, explorează prețul în direct al tokenului GFI!

Cum se cumpără GFI Te interesează să adaugi Goldfinch (GFI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GFI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GFI pe MEXC!

Istoric de preț pentru Goldfinch (GFI) Analiza istoricului de preț pentru GFI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GFI!

Predicție de preț pentru GFI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GFI? Pagina noastră de predicție de preț pentru GFI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GFI!

