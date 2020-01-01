Tokenomie pentru Gelato Network (GEL) Descoperă informații cheie despre Gelato Network (GEL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gelato Network (GEL) Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure. Pagină de internet oficială: https://gelato.network/ Carte albă: https://docs.gelato.network/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x15b7c0c907e4C6b9AdaAaabC300C08991D6CEA05

Tokenomie și analiză de preț pentru Gelato Network (GEL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gelato Network (GEL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.63M $ 14.63M $ 14.63M Ofertă totală: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Ofertă aflată în circulație: $ 259.53M $ 259.53M $ 259.53M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 23.71M $ 23.71M $ 23.71M Maxim dintotdeauna: $ 4.4999 $ 4.4999 $ 4.4999 Minim dintotdeauna: $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 Preț curent: $ 0.05636 $ 0.05636 $ 0.05636 Află mai mult despre prețul tokenului Gelato Network (GEL)

Tokenomie pentru Gelato Network (GEL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gelato Network (GEL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GEL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GEL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GEL, explorează prețul în direct al tokenului GEL!

Cum se cumpără GEL Te interesează să adaugi Gelato Network (GEL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GEL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GEL pe MEXC!

Istoric de preț pentru Gelato Network (GEL) Analiza istoricului de preț pentru GEL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GEL!

Predicție de preț pentru GEL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GEL? Pagina noastră de predicție de preț pentru GEL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GEL!

