Tokenomie pentru GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Descoperă informații cheie despre GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits. Pagină de internet oficială: https://app.virtuals.io/virtuals/273 Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0x1c4cca7c5db003824208adda61bd749e55f463a3

Tokenomie și analiză de preț pentru GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.34M $ 11.34M $ 11.34M Maxim dintotdeauna: $ 0.49 $ 0.49 $ 0.49 Minim dintotdeauna: $ 0.000026129375144809 $ 0.000026129375144809 $ 0.000026129375144809 Preț curent: $ 0.01134 $ 0.01134 $ 0.01134 Află mai mult despre prețul tokenului GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

Tokenomie pentru GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GAMEVIRTUAL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GAMEVIRTUAL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GAMEVIRTUAL, explorează prețul în direct al tokenului GAMEVIRTUAL!

Cum se cumpără GAMEVIRTUAL Te interesează să adaugi GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GAMEVIRTUAL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GAMEVIRTUAL pe MEXC!

Istoric de preț pentru GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Analiza istoricului de preț pentru GAMEVIRTUAL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GAMEVIRTUAL!

Predicție de preț pentru GAMEVIRTUAL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GAMEVIRTUAL? Pagina noastră de predicție de preț pentru GAMEVIRTUAL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GAMEVIRTUAL!

