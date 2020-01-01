Tokenomie pentru Gala (GALA) Descoperă informații cheie despre Gala (GALA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gala (GALA) Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy. Pagină de internet oficială: https://gala.com/ Carte albă: https://support.gala.games/gala-games/what-is-the-gala-games-vision Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/eEUiUs4JWYZrp72djAGF1A8PhpR6rHphGeGN7GbVLp6

Tokenomie și analiză de preț pentru Gala (GALA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gala (GALA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 682.88M $ 682.88M $ 682.88M Ofertă totală: $ 46.08B $ 46.08B $ 46.08B Ofertă aflată în circulație: $ 46.08B $ 46.08B $ 46.08B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 741.00M $ 741.00M $ 741.00M Maxim dintotdeauna: $ 0.84 $ 0.84 $ 0.84 Minim dintotdeauna: $ 0.00015101 $ 0.00015101 $ 0.00015101 Preț curent: $ 0.01482 $ 0.01482 $ 0.01482 Află mai mult despre prețul tokenului Gala (GALA)

Tokenomie pentru Gala (GALA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gala (GALA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GALA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GALA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GALA, explorează prețul în direct al tokenului GALA!

