Informații despre FreeRossDAO (FREE) FreeRossDAO was formed out of DeFi and NFT collective PleasrDAO, which famously won the auction for Edward Snowden's nonfungible token in April.FreeRossDAO has won the auction for NFT art created by Ross Ulbricht, the convicted criminal mastermind behind the Silk Road darknet emporium.FreeRossDAO won the auction with a bid of 1,446 Ethereum (roughly $6 million) after raising more than 2,836.6 ETH from more than 1,320 members of the crypto community. Now it plans to use the proceeds to fund a bid to reduce or overturn Ulbricht's life sentences. Pagină de internet oficială: https://freerossdao.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x4cd0c43b0d53bc318cc5342b77eb6f124e47f526

Tokenomie și analiză de preț pentru FreeRossDAO (FREE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FreeRossDAO (FREE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 994.67K $ 994.67K $ 994.67K Maxim dintotdeauna: $ 0.01548 $ 0.01548 $ 0.01548 Minim dintotdeauna: $ 0.00003099504278535 $ 0.00003099504278535 $ 0.00003099504278535 Preț curent: $ 0.0001071 $ 0.0001071 $ 0.0001071 Află mai mult despre prețul tokenului FreeRossDAO (FREE)

Tokenomie pentru FreeRossDAO (FREE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FreeRossDAO (FREE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FREE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FREE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FREE, explorează prețul în direct al tokenului FREE!

Cum se cumpără FREE Te interesează să adaugi FreeRossDAO (FREE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FREE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FREE pe MEXC!

Istoric de preț pentru FreeRossDAO (FREE) Analiza istoricului de preț pentru FREE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FREE!

Predicție de preț pentru FREE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FREE? Pagina noastră de predicție de preț pentru FREE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FREE!

