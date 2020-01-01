Tokenomie pentru Force (FRC) Descoperă informații cheie despre Force (FRC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Force (FRC) SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FORCE tokens by walking, running, or cycling and use them to level up their SNKRZ. Additionally, users can compete with others on SNKRZ LAND that replicates a real map, raising their personal records and creating enjoyment in their workouts. SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FORCE tokens by walking, running, or cycling and use them to level up their SNKRZ. Additionally, users can compete with others on SNKRZ LAND that replicates a real map, raising their personal records and creating enjoyment in their workouts. Pagină de internet oficială: https://thesnkrz.com Carte albă: https://thesnkrz.gitbook.io/en/tokenomics/usdforce Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x58083B54013631BaCc0bbB6d4efa543Fee1D9cE0 Cumpără FRC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Force (FRC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Force (FRC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 633.33K $ 633.33K $ 633.33K Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 189.30K $ 189.30K $ 189.30K Maxim dintotdeauna: $ 0.346 $ 0.346 $ 0.346 Minim dintotdeauna: $ 0.000662078137006811 $ 0.000662078137006811 $ 0.000662078137006811 Preț curent: $ 0.0001893 $ 0.0001893 $ 0.0001893 Află mai mult despre prețul tokenului Force (FRC)

Tokenomie pentru Force (FRC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Force (FRC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FRC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FRC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FRC, explorează prețul în direct al tokenului FRC!

Cum se cumpără FRC Te interesează să adaugi Force (FRC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FRC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FRC pe MEXC!

Istoric de preț pentru Force (FRC) Analiza istoricului de preț pentru FRC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FRC!

Predicție de preț pentru FRC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FRC? Pagina noastră de predicție de preț pentru FRC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FRC!

